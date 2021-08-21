تأشيرة «قلوب الجزراوية» بـ «البصمة المكررة»

معتصم عبدالله (دبي)

«12 دقيقة» فقط، منحت الوافد الجديد البرازيلي جواو فيكتور «سا» مهاجم الجزيرة تأشيرة دخول قلوب جماهير «فخر أبوظبي»، عندما نجح في تسجيل هدف تأكيد الفوز لفريقه أمام ضيفه الظفرة 2-0، على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وحل «سا» بديلاً لزايد العامري في الدقيقة 58، ليوقع بـ «البصمة الأولى» في الدقيقة 70، مستفيداً من كرة هيأها علي مبخوت.

وكرر جواو فيكتور «27 عاماً»، سيناريو مواطنه كينو مهاجم الجزيرة السابق، في افتتاح مشوار «فخر أبوظبي»، في الدوري موسم 2019- 2020 «الملغي»، أمام الظفرة بالذات، وعلى ملعب محمد بن زايد، وكان كينو سجل الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 93، مستفيداً بدوره من كرة هيأها علي مبخوت، وترجمها بنجاح في مباراته الأولى مع الفريق، والتي انتهت بفوز «أصحاب الأرض» بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الأولى.

وعاد جواو فيكتور بعد موسمين إلى تكرار ذات الهدف، في ظهوره الرسمي الأول، ومن نفس زاوية التسجيل تقريباً، مستفيداً من تمريرة مبخوت، ليؤكد على الطموحات الكبيرة لـ «فخر أبوظبي» في المحافظة على لقب الموسم الماضي 2020- 2021، وهو ما ترجمه المهاجم البرازيلي، قائلاً: «بالتأكيد المحافظة على اللقب هو طموحنا، ندرك أننا سنواجه صعوبات في ظل ترصد المنافسين، والأهم بالنسبة لي شخصياً هو التتويج بالدوري قبل تسجيل الأهداف».

وتعاقد الجزيرة قبل انطلاقة الموسم الحالي مع البرازيلي جواو فيكتور، قادماً من نادي فولفسبورج الألماني، بعقد يمتد إلى العام 2023، وخاض جواو بقميص فولفسبورج الذي انضم إليه في 2019 حوالي 53 مباراة في «البوندسليجا» و6 مباريات في مسابقة الكأس، إضافة لـ 7 مباريات في مسابقة الدوري الأوروبي.