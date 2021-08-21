رودريجيز.. «الدائرة الغامضة»



ليفربول (رويترز)

يواجه جيمس رودريجيز لاعب وسط إيفرتون مستقبلاً غامضاً مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما قال مدربه رفائيل بنيتز: إن الدولي الكولومبي سيظل ضمن خططه حتى 31 أغسطس الحالي موعد نهاية فترة الانتقالات.

وغاب رودريجيز عن فوز إيفرتون 3-1 على ضيفه ساوثهامبتون الأسبوع الماضي، حيث كان يخضع للحجر الصحي بسبب قيود «كوفيد-19»، بينما قال بنيتز إنه يأمل في إيجاد «أفضل حل» للفريق وللاعب.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى إمكانية انتقال اللاعب البالغ عمره 30 عاماً إلى ميلان الإيطالي.

وقال بنيتز في مؤتمر صحفي: «توجد الكثير من التكهنات، نعمل مع كافة اللاعبين الموجودين هنا، حتى 31 أغسطس، نعم إنه «رودريجيز» ضمن خططي، وأتمنى أن يكون على ما يرام، ويشارك في التدريبات، ويمكننا أن نرى ما سيحدث حتى نهاية فترة الانتقالات الحالية».

وقال بنيتز إن المهاجم مويزي كين، لاعب آخر ارتبط بالرحيل عن إيفرتون، بات متاحاً عقب غيابه عن مواجهة ساوثهامبتون.

وأضاف: «لا يزال لدينا بعض المشاكل، الأمر لن يستغرق يومين أو ثلاثة فقط، كين على سبيل المثال عاد، ولدينا بعض الوجوه الجديدة، لكن لا يزال هناك بعض المشاكل».