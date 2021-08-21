مارش بطل «الموقعة الأميركية»



برلين (أ ف ب)

حسم جيسي مارش «الموقعة الأميركية»، مع نظيره بيليجرينو ماتاراتسو، وحقق فوزه الأول مدرّباً لفريق لايبزج، حينما أسقط شتوتجارت برباعية، بينها ثنائية للمجري دومينيك سوبوسلاي، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويعد هذا الفوز دفعة كبيرة لمارش، في أول مباراة تجمع مدربَين أميركيَين، في تاريخ «البوندسليجا».

وسجل أهداف لايبزج، لاعب الوسط سوبوسلاي بتسديدة يمينية رائعة من الزاوية البعيدة لمنطقة الجزاء، أسكنها في سقف مرمى الحارس، لينتهي الشوط الأول بالتقدم 1-صفر.

وفي الشوط الثاني، ضاعف إميل فورسبيرج النتيجة عندما تلقى تمريرة جميلة متقنة بـ «الكعب» من البرتغالي أندري سيلفا اخترق بها الدفاع، فوضعها أرضية زاحفة إلى يمين الحارس.

وعاد سوبوسلاي نفسه ليسجل الهدف الثالث بالصدفة تقريباً، حينما تحولت ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء أراد منها أن تكون عرضية، إلى الزاوية السفلى على يسار حارس شتوتجارت من دون أن يلمسها أحد.

وقال المجري بعد المباراة: «لا يمكنك الحصول على أفضل من ذلك أمام الجماهير في أول ظهور لك على ملعبك».

واختتم لايبزج رباعيته عن طريق سيلفا الذي سجل أول أهدافه هذا الموسم من ركلة جزاء سددها قوية إلى يسار الحارس.

وبعد فوزه بثنائية الدوري والكأس النمساويين موسمين على التوالي مع ريد بول سالزبورج، انتقل مارش هذا الموسم للإشراف على وصيف بطل الموسم الماضي خلفاً ليوليان ناجلسمان المنتقل لتدريب البطل بايرن ميونيخ.

وقال مارش: «لقد كان رد فعل رائعاً بعد الأسبوع الماضي، قلنا إننا بحاجة إلى إظهار شغفنا اليوم، وكنا نتحلى بالذكاء منذ البداية، ولقد كان أداءً رائعاً منا، لكن علينا مواصلة اللعب بشجاعة».

من جهته، اعتبر ماتاراتسو أن «قرار ركلة الجزاء لم يغير المباراة، كان لايبزج متفوقاً، لم نلعب حقاً مع فريق بهذه الجودة في فترة ما قبل الموسم، والحديث عن شيء مختلف تماماً عن تجربته بالفعل».

واستهل مارش مشواره مع لايبزج بخسارة على يد ماينتس صفر-1 في ملعب الأخير الأحد في المرحلة الأولى من الدوري، رغم أن فريقه كان يواجه منافساً تأثرت تحضيراته كثيراً بسبب الإصابات في صفوفه بفيروس كورونا.