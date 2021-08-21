كلوب: مفاوضات «الفرعون» بدأت



ليفربول (رويترز)

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي: إن النادي بدأ التفاوض مع المهاجم المصري محمد صلاح بشأن توقيع عقد جديد، ويتبقى عامان في عقد «الفرعون، الذي انضم إلى «الريدز» من روما الإيطالي في 2017، الحالي مع النادي الإنجليزي.

ويُعد الدولي المصري أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة كلوب، وسجل 126 هدفاً في كافة المسابقات وأسهم في فوز الفريق بالدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وأبلغ كلوب موقع النادي على الإنترنت «أنا منخرط في كل شيء تقريباً في النادي، ربما تحدث بعض المفاوضات من دوني، هذا من الممكن حدوثه، لكن بصرف النظر عن ذلك أعرف كل ما يتم في هذا الشأن.

وأضاف: «من الواضح أن صلاح يمر بلحظة جيدة حقاً في مسيرته، من حيث الأداء والحالة المزاجية، عندما تكون هناك مفاوضات فهي قائمة بالفعل، وعندما يكون هناك قرار سنعلنه».

وقال المدرب الألماني: «حتى ذلك الحين، من المهم فقط كيفية عمل كافة الأطراف مع بعضها البعض في مثل هذه الأشياء، مع تبقي عامين على نهاية عقده، يمكنك أن تتخيل أنه توجد مفاوضات، هذا كل شيء».

وجدد ليفربول مؤخراً عقود لاعب الوسط فابينيو وحارس المرمى أليسون، والمدافعين فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر-أرنولد لفترات طويلة، بينما قال كلوب: إن القائد جوردان هندرسون من المرجح أن يمدد عقده الحالي.