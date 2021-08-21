ميدفيديف يتحدث عن «فرصة العمر»

واشنطن (رويترز)

قال دانييل ميدفيديف: إنه يشعر بالثقة خلال استعداده لمحاولة الفوز بأول ألقابه الكبرى في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، في ظل تألقه حالياً، وغياب العديد من الأبطال السابقين عن البطولة للإصابة.

وضمن المصنف الثاني عالمياً، الذي خسر أمام رفائيل نادال في نهائي ملحمي من خمس مجموعات في فلاشينج ميدوز 2019، أن لا يتعرض لنفس المصير هذا العام بعد انسحاب اللاعب الإسباني للتركيز على التعافي من إصابة مزعجة في قدمه.

وبالإضافة لنادال، يغيب الأبطال السابقون السويسري روجر فيدرر ومواطنه ستانيسلاس فافرينكا ودومينيك تيم وخوان مارتن ديل بوترو عن البطولة التي ستقام في نيويورك.

وقال ميدفيديف للصحفيين، عقب فوزه على الإسباني بابلو كارينيو بوستا ليبلغ قبل نهائي بطولة سينسناتي: «سأحاول بذل قصارى جهدي، إذا نجحت في مواصلة الأداء بالمستوى الذي أقدمه حالياً، ستكون فرصي جيدة للذهاب بعيداً في البطولة»، ولكن اللاعب الروسي صاحب ضربات الإرسال القوية، قال إنه يدرك أن كل شيء ممكن حدوثه في البطولات الكبرى.

وأضاف ميدفيديف، الذي اشتكى من الحرارة الشديدة في أولمبياد طوكيو، قبل وداع منافسات الفردي من دور الثمانية: «في يوم من الأيام قد تشعر أنك لست على ما يرام، يمكن أن تواجه منافساً يلعب أفضل مباراة في حياته».

ورغم غياب هؤلاء العمالقة عن البطولة، فإن اللاعب الأكثر خطورة حالياً هو نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً الذي سيكون متحمساً بشكل خاص للفوز باللقب.

ويشارك اللاعب الصربي في البطولة، وهو يتطلع للفوز بالبطولات الأربع الكبرى في عام واحد، وتحطيم الرقم القياسي في مرات الفوز بالبطولات الكبرى في فردي الرجال برصيد 21 لقباً.

وقال ميدفيديف: «بالتأكيد نوفاك سيكون أخطر منافس، إنه يفوز بكافة البطولات الكبرى الآن تقريباً، لقد حصد 20 بطولة بالفعل، ويملك الخبرة والأداء، ولا يمكن أن أكذب في ذلك.

وأضاف: «لذلك سيخوض البطولة تحت ضغط، لكني أعتقد أنه يعشق ذلك، بعض اللاعبين تحت الضغط يمكن أن تنهار، لكن ليس نوفاك، لذلك فهو بالتأكيد المنافس الرئيسي.

وأضاف: «عندما ألعب جيداً في نيويورك، يمكنني تحقيق نتائج جيدة، وبالطبع نعم أريد الفوز باللقب».

وتقام بطولة أميركا المفتوحة من 30 أغسطس الحالي إلى 12 سبتمبر المقبل.