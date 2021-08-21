الزمالك يلامس «الدرع»

القاهرة (أ ف ب)

أصبح الزمالك على مسافة فوز من لقبه الثالث عشر في الدوري المصري لكرة القدم، والأول منذ 2015، بعد تفوقه على مضيفه سيراميكا كليو باترا 2-1، فيما تمسك غريمه التقليدي الأهلي بالأمل الصعب عندما تغلب على ضيفه المصري 4-2، ضمن منافسات «المرحلة 32»، قبل مرحلتين من النهاية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن الأهلي، لتكون الفرصة سانحة أمامه لحسم اللقب في المباراة المقبلة ضد الإنتاج الحربي، ويحرم الأهلي من لقب سادس توالياً والـ43 في تاريخه.

تقدم سيراميكا عن طريق أحمد محسن وعادل للزمالك المغربي أشرف بن شرقي، قبل أن يسجل أحمد السيد «زيزو» هدف الفوز للضيوف من ضربة جزاء بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

في المباراة الأخرى، سجل للأهلي صلاح محسن، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات والبديل محمود عبد المنعم «كهربا»، فيما سجل للمصري عمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت من ضربة جزاء.

وتجمد رصيد سيراميكا عند 38 نقطة في المركز العاشر، و49 للمصري في المركز الرابع.