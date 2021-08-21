«الإمبراطور».. عقدة «البداية السماوية» وداعاً!



مراد المصري (دبي)

تخلص الوصل من عقدة عدم الفوز على بني ياس، عندما يلتقي الفريقان في الجولة الافتتاحية للدوري، خلال عصر الاحتراف، عندما تفوق عليه بهدف، على استاد بني ياس، ليحصد أول ثلاث نقاط في دوري أدنوك للمحترفين.

وسبق أن التقى الفريقان للمرة الأولى في الجولة الافتتاحية موسم 2009 - 2010 ، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل 3-3 ، ولعل عيسى علي مدير «الإمبراطور» حالياً يذكر تلك المباراة جيداً، لأنه كان صاحب الهدف الثالث يوم 26 سبتمبر 2009.

وتقابل الفريقان في الجولة الافتتاحية للموسم الماضي، وتفوق بني ياس 4-1، وهي النتيجة التي أدت إلى الإطاحة بالمدرب الروماني ريجيكامب، ومهدت الطريق للتعاقد مع البرازيلي أودير هيلمان، الذي نجح في الفوز على «السماوي» بملعبه مرتين خلال قيادته «الفهود».

وكسب البرازيلي راميرو عشقاً مبكراً من الجماهير التي اختارته أفضل لاعب في المباراة، بحسب التصويت على الحساب الرسمي للنادي، وذلك وسط نشوة لعشاق الوصل الذين يرون بوادر إيجابية في التشكيلة الحالية، بما يحفزهم على التواجد على مدرجات استاد زعبيل في لقاء الجولة الثانية أمام خورفكان.

وبرز واضحاً الانسجام لأجانب الفريق مع المنظومة، بحكم معرفة المدرب الجيدة بهم، إلى جانب نجاح الإدارة في إتمام الصفقات مبكراً منذ نهاية الموسم الماضي، وسط تفوق بارز من راميرو الذي كان «الحجر المفقود» في وسط الملعب الوصل في المواسم الأخيرة، من أجل منحه التوازن بفضل قدراته الفنية وخبرته في إدارة «الميدان».