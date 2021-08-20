«الإمبراطور» يعود من بني ياس بـ «الفوز الثمين»

مراد المصري (أبوظبي)

خطف الوصل فوزاً ثميناً أمام بني ياس بهدف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب بني ياس، في ختام الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، ويدين «الإمبراطور» بالفضل للاعبه البرازيلي الجديد راميرو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وشهد الشوط الأول تواجد ثنائي فابيو ليما وعلي سالمين على مقاعد البدلاء، بسبب عدم الجاهزية الكاملة، فيما اعتمد بني ياس على أحمد أبوناموس في الهجوم.

جاء الشوط الأول تكتيكياً بين الفريقين فندرت خلاله الفرص الحقيقية للتسجيل، فيما زادت سرعة المباراة في الشوط الثاني، وجاءت أخطر المحاولات بتصدي فهد الظنحاني لرأسية أراوخو لترتد الكرة إلى راميرو تابعها برأسه، لكن العارضة تصدت لمحاولته في منتصف الشوط.