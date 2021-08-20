%20 نجاح «سفراء الهواة» في «افتتاحية المحترفين»

منير رحومة (دبي)

كرست انطلاقة «دوري أدنوك»، عقدة الفرق الصاعدة من دوري الدرجة الأولى إلى «المحترفين»، في الجولات الافتتاحية، بخسارة كل من الإمارات والعروبة أمام شباب الأهلي والوحدة، في سيناريو متكرر على مدار 14 موسماً.

وخلال 25 مباراة لعبها «سفراء الهواة» في بداية ظهورهم بدوري الاحتراف، لم تنجح بالفوز سوى في 5 مباريات، مقابل 5 تعادلات و15 خسارة.

وتعكس الانطلاقة المتعثرة، الصعوبات الكبيرة التي تواجهها فرق الدرجة الأولى، بعد الصعود إلى «المحترفين»، حيث تحتاج إلى عمل كبير، والمزيد من الوقت، من أجل التأقلم مع أجواء الاحتراف، واللحاق بمستويات بقية الفرق، والقدرة على المنافسة وفرض وجودها بقوة. وقدم فريق «الصقور» وجها طيباً في افتتاح مشواره بـ «المحترفين»، وأظهر مؤشرات إيجابية، تعكس قدرة الفريق على مجاراة سباق المحترفين في «دوري أدنوك»، بينما أدخلت الخسارة الكبيرة لفريق العروبة أمام «العنابي» بعض القلق، حول مدى قدرة الفريق على تقليص الهوة بينه وبين الفرق المحترفة، ومجاراة المنافسات هذا الموسم.

فريق الإمارات فشل في مباراته أمام شباب الأهلي (الاتحاد)

وللإشارة فإن العديد من فرق الهواة، واجهت الكثير من الصعوبات في جولاتها الأولى، خلال المواسم الماضية، لكنها سرعان ما ترفع من مستواها، وتستعيد توازنها، وتحقق نتائج لافتة، وحافظت على مقعدها في دوري الأضواء، من بينها خورفكان الذي خطف الأنظار بالتطور الكبير في مستواه، والندية التي أظهرها في مبارياته، ومكنته من الاستمرار في دوري الأضواء.

الوحدة مرعب «الهواة»

يعتبر الوحدة مرعب فرق الهواة الصاعدين إلى دوري الأضواء خلال الجولة الأولى، حيث نجح في الضرب بقوة خلال خمسة مواسم ونتائج كبيرة، عكست الفارق الكبير في الإمكانيات والمستوى، بين الفرص الصاعدة حديثاً، وبين «العنابي» الذي يعد أحد أبرز المنافسين على الألقاب والبطولات في كل موسم.

وأكبر نتيجة حققها كانت «نصف درزن» مرتين، في شباك اتحاد كلباء وحتا، بينما كان آخر فوز كبير على العروبة بـ «رباعية كاملة».