«بناء الأجسام» يبدأ اختبارات «الآسيوية»

دبي (الاتحاد)

تنظم لجنة المنتخبات في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الثلاثاء المقبل، الاختبارات الأولية لاختيار لاعبي المنتخبات الوطني، استعداداً للاستحقاقات المقبلة في مقر الاتحاد، وتحت إشراف رئيس لجنة المنتخبات أحمد جوهر، والجهاز الفني للمنتخب بحضور المدرب زويد سالمين، ومساعده سلمان عجيل.

وقدم أحمد جوهر رئيس لجنة المنتخبات، الشكر والتقدير لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي للدعم الكبير الذي أسهم بالنقلة النوعية للمنتخبات الوطنية وتطلعاتها لمستقبل مبهر.

أحمد جوهر

وقال: الاستعدادات ستكون من أجل العودة للمشاركة في البطولات الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وهي بطولة العالم التي ستقام في إسبانيا، وبطولة آسيا التي ستقام في لبنان.

وبخصوص مواعيد البطولات قال إنها ستكون وفقاً لأجندة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وخلال العام الحالي، وأشاد جوهر بالكثير من اللاعبين الذين حافظوا على جاهزيتهم الجسمانية طوال الفترة الماضية.