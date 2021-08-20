الرياضات الجليدية .. انتعاشة تطفئ لهيب الحر

منير رحومة (دبي)

على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، إلا أن عشاق الرياضات الجليدية في الإمارات يستمتعون بقضاء أحلى الأوقات في ممارسة رياضتهم المفضلة، بفضل المنشآت المتطورة التي عززت من مكانة الدولة عالمياً، في وجود المنشآت المغلقة المخصصة لممارسة الرياضات الجليدية، سواء الصالات ذات الأرضية الجليدية، أو التزلج المنحدر على الثلج في «سكي دبي»، التي تستضيف العديد من البطولات المحلية والدولية.

ويعتبر التزلج من أكثر الرياضات التي تضمن أقصى درجات المتعة والتسلية، لا سيما إذا كانت مع العائلة أو الأصدقاء، ولا يتطلب أن تكون محترفاً للاستمتاع بانتعاشة الصيف، وممارسة الرياضات الجليدية، حيث تفتح هذه الرياضة أبوابها للجميع، لقضاء أجمل الأوقات والترفيه، خاصة بفضل انتشارها في أغلب مدن الدولة، ووجودها في أغلب مراكز التسوق.

العاصمة.. تزلج على مدار السنة

تنتشر حلبات التزلج في أبوظبي، حيث تضم مدينة زايد الرياضية صالة تزلج يمكن اعتبارها من بين أفضل صالات التزلج بالدولة لما تقدمه من تجربة مميزة، ويمكن الاشتراك بحصص تساعد على تعلم التزلج على الجليد، بشكلٍ يومي تقريباً على مدار السنة. كما يمكن للزوار الاشتراك في أكاديمية مدينة زايد الرياضية لتعلّم التزلج، والقيام بعدة رياضات أخرى، مثل التزلج الفني وهوكي الجليد والرنجيت.

ويتوفر أيضاً، فرعان لصالات التزلج لمركز «سباركيز» للترفيه في أبوظبي، وذلك بكل من مشرف مول، والخالدية مول اللذين يضمان أشهر صالة للتزلج. وفي مدينة العين نجد «آيس رينك» الموجودة في العين مول، والتي تعتبر من أوسع صالات التزلج في الإمارات، حيث صممت بشكلٍ رائع يمنح الزوار خصوصية كبيرة، خصوصاً للراغبين في قضاء وقت ممتع مع العائلة.

«سكي» دبي.. 13 حدثاًً سنوياًً

عززت دبي مكانتها في صدارة المدن الداعمة والراعية للرياضات الثلجية في المنطقة، من خلال المنشآت المتطورة، والأحداث الكبرى التي تحتضنها، حيث تقام 13 فعالية للرياضات الثلجية سنوياً في سكي دبي، وفق الإجراءات الاحترازية ووسائل الوقاية، ومن أبرزها بطولة الإمارات للتزلج على المنحدرات الثلجية، بطولة الإمارات للسكي والتزلج الحرّ، بطولة كأس آسيا لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، بطولة كأس العالم لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، المسابقات العالمية لتزلج المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم، كأس آسيا للتزلج على المنحدرات الثلجية، سباق الجري الثلجي، وتحدي الثلج. كما تتضمن الأجندة أيضاً، ثلاث فعاليات ثلجية جديدة تُقام لأول مرة في المنطقة، وهي: اليوغا على الثلج، وبطولة الكرة الطائرة على الثلج التي تنظمها دبي لأول مرة في آسيا والشرق الأوسط، وسباق الدراجات الهوائية على الثلج.

وتعد إمارة دبي واجهة دولية في الرياضات الثلجية من حيث استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية للرياضات الثلجية، حيث نظمت سابقاً أسبوع الرياضات الثلجية الذي تضمن العديد من البطولات، وشارك فيها المئات من محبي هذه النوعية من الرياضات، كما تستضيف سكي دبي العديد من الفرق والمعسكرات الدولية التي تأتي خصيصاً إلى دبي للاستفادة من المنشآت المصممة على أحدث طراز، ومن أبرز المنتخبات الأولمبية العالمية التي جاءت إلى دبي المنتخب البريطاني والروسي والأوكراني والتشيكي.

6 أكاديميات

تحتضن دبي 6 أكاديميات للتدريب على رياضات الثلج، بإشراف مدربين عالميين متخصصين، تضم أكثر من 700 مشارك يتدربون على التزلج على الثلج، والتزلج بالألواح على المنحدرات الثلجية، والتزلج الحر، والتزلج المتعرج بسرعة جبال الألب، كما تستضيف دبي العديد من الفعاليات المجتمعية التي تُقام على الثلج.