«الزعيم» يصطاد «النسور» بـ «الثلاثة»

دبي (الاتحاد)

افتتح العين مشواره في «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم بالفوز على خورفكان بملعبه 3-1، في ختام الجولة الأولى، وحملت أهداف «الزعيم» توقيع لابا كودجو «هدفين» في الدقيقتين 37 و 74، وكوامي «الوافد الجديد» في الدقيقة 88، فيما سجل إسماعيل الحمادي هدف «النسور» في الدقيقة 48.

جاءت المباراة متقاربة المستوى في الشوط الأول، وقدم الفريقان أداءً جيداً، قبل أن يسيطر العين على أحداثها بعد 15 دقيقة، عبر تحركات الوسط والأطراف، وترجم لابا كودجو التفوق إلى هدف، عندما انقض على عرضية بندر الأحبابي، ليسكن الكرة شباك خورفكان، بعدما هرب من الرقابة داخل منطقة الستة.

وفي الشوط الثاني اندفع أصحاب الأرض، في محاولة لإدراك التعادل الذي جاء عن طريق إسماعيل الحمادي الذي سدد كرة قوية على يسار الحارس خالد عيسى.

ويحتسب الحكم سلطان محمد صالح ضربة جزاء للعين، بعد ارتطام تسديدة الأحبابي بيد مدافع خورفكان، وترجمها لابا كودجو إلى الهدف الثاني في الدقيقة 74، رافعاً رصيده في شباك «النسور» إلى 6 أهداف خلال 3 مباريات، وواصل «البنفسج» الضغط، لزيادة «غلة» الأهداف، وتلقى كوامي عرضية من «ركنية» حولها بالرأس في شباك فريقه السابق، رافضاً الاحتفال، لتنتهي المواجهة لمصلحة «البنفسج» بثلاثية أهداف مقابل هدف.