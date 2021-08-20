«الذهب غالب» للإمارات في «خليجي السباحة»

دبي (الاتحاد)

رفعت بعثة سباحة الإمارات في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للألعاب المائية رقم 28، رصيدها إلى 3 ميداليات ذهبية، بعد تألق السباح سالم غالب والفوز بميداليتين ذهبيتين في اليوم الثاني في منافسات تحت 17 سنة، بعد أن حصد في اليوم الافتتاحي ذهبية 100 متر فراشة.

وأكمل السباحان حمد آل علي وسعيد أحمد فرج النتائج الإيجابية للإمارات، حيث أحرز حمد آل علي فضية 100 متر ظهر وبرونزية 50 متر ظهر، كما فاز سعيد أحمد فرج ببرونزية 50 متر ظهر تحت 17 سنة. ومع ختام اليوم الثاني للبطولة يصل عدد ميداليات الإمارات إلى 7 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية و3 برونزيات، في انتظار نتائج اليومين المقبلين وسباقات العمومي في البطولة.

وأشاد رئيس البعثة خليفة الكعبي بنتائج منتخبنا في أول يومين متمنياً التوفيق لباقي السباحين في باقي سباقات البطولة.