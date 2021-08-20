«فخر أبوظبي» ينطلق بـ«ثنائية» أمام «الفارس»

معتصم عبدالله (دبي)

دشن الجزيرة «حملة الدفاع» عن لقبه في «دوري أدنوك للمحترفين»، بالفوز على ضيفه الظفرة 2-0، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الأولى، وسجل الهدفين عبدالله رمضان في الدقيقة 22، و«البديل» جواو فيكتور «سا» في الدقيقة 70.

ولم يخالف «فخر أبوظبي» التوقعات، بعدما نجح في التسجيل في الشوط الأول، بواسطة «المتألق» عبدالله رمضان، فيما احتاج «البديل» جواو فيكتور «سا» إلى 12 دقيقة، لوضع بصمته التهديفية الأولى في مباراته الرسمية الأولى، بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 70، ولم يسبق للجزيرة الفشل في هز شباك المنافسين، في الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين، على مدار مواسمه السابقة منذ الانطلاقة 2008- 2009.

وبات «فخر أبوظبي» بفضل «الثنائية» أكثر فريق ينجح في هز شباك «الفارس» برصيد 55 هدفاً، علماً بأن الأخير لم ينجح إطلاقاً في المحافظة على نظافة شباكه أمام الجزيرة.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة حالة الطرد الأولى في موسم 2021- 2022، بعدما تلقى «البديل» البرازيلي برونو أوليفيرا البطاقة الحمراء، بعد نيله الإنذار الثاني في الدقيقة 87.