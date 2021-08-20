منتخبنا يواجه موزمبيق في مونديال الشاطئية

موسكو (الاتحاد)

يلتقي منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية في الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال الشاطئية مع نظيره منتخب موزمبيق في الساعة 4 عصر الغد على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وكان أبيض الشاطئية قد فاز في الجولة الأولى على المنتخب التاهيتي بنتيجة 4-3، بعد الاحتكام للوقت الإضافي. ويحل منتخبنا في وصافة المجموعة الثانية برصيد نقطتين خلف نظيره الإسباني الذي يتصدر برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 8-4 في الوقت الأصلي.

من جهة أخرى، نقل علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الكرة الشاطئية تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة لبعثة الشاطئية وأكد دعمه ومجلس إدارة الاتحاد للمنتخب في مشاركته الدولية، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة حريص على توفير كل أسباب النجاح للكرة الشاطئية، متمنياً للمنتخب التوفيق. وأضاف خلال اجتماعه بالبعثة: «نحن على ثقة أن منتخب الإمارات لديه كافة المقومات التي تجعله يظهر بصورة مشرفة في بطولة كأس العالم، خاصة أن اللاعبين اكتسبوا خبرات واسعة من المشاركات المختلفة تحت إشراف المدرب المواطن محمد المازمي».

أضاف: «منتخبنا يستطيع الوصول إلى الدور القادم والمضي في البطولة لأنه مؤهل لذلك»، مؤكداً أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم للخروج بنتيجة رائعة من هذه البطولة. وأثنى البدواوي على أداء المنتخب في مباراته الأولى أمام تاهيتي وعلى حرص الطاقم الفني والإداري للمنتخب على متابعة الحالة البدنية للاعبين من أجل إبقائهم بأفضل حال.