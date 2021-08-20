ماذا يفعل «الريال» في «حرب الضفادع»؟



دبي (الاتحاد)

لم تخيب الجولة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم الآمال، حيث تصدرت العناوين الأهداف المتأخرة والانتصارات الكبيرة والنجوم الصاعدة، وسيكون الموعد في الجولة الثانية مع مواجهات قوية.

وتنطلق الجولة غداً «السبت» بلقاء بين ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مايوركا، ويمكن أن تصبح هذه النقاط الثلاث المتاحة بالغة الأهمية بحلول هذا العام للهروب من منطقة الهبوط، وربما تكون هذه مباراة مثيرة للاهتمام لمشجعي كرة القدم اليابانية، حيث يمكن أن يتواجه الزميلان في فريق طوكيو سابقاً، تايشي هارا وتاكيفوسا كوبو ضد بعضهما البعض هذه المرة.

وتقام مباراتان بعد ذلك يلتقي غرناطة مع فالنسيا، وإسبانيول مع فياريال، وتشهد أولى هذه المباريات مواجهة بين اثنين من المدربين الجدد، حيث يتطلع روبرت مورينو وخوسيه بوردالاس إلى البناء على بداياتهما الواعدة في أنديتهما الجديدة، بعد ذلك ستكون مباراة إسبانيول مبهجة لجماهيره، حيث تعود منافسات دوري الدرجة الأولى إلى ملعبه «آر سي دي إي»، في اختبار لفريق «الببغاوات» أمام «الغواصة الصفراء» المتوج بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

وفي آخر مباريات يوم السبت، تقام واحدة من مباريات كرة القدم الإسبانية الكلاسيكية في بلباو، حيث يواجه بلباو منافسه برشلونة، وهما الفريقان اللذان لم يهبطا أبداً إلى الدرجة الأولى، حيث يلعبان في كل موسم من دوري الدرجة الأولى منذ انطلاقه في عام 1929، كما التقيا كثيراً في مسابقات الكؤوس، بما في ذلك نهائيات كأس السوبر وكأس الملك في الموسم الماضي، مما يعني أن هذه ستكون المواجهة الخامسة بينهما في 2021، وجاءت النتائج عبر هذه الفترة بواقع ثلاثة انتصارات لبرشلونة وفوز وحيد لبلباو، لكن هذه المباراة دائماً ما تشكل رحلة صعبة لـ«الكتالونيين»، وواحدة من المباريات الرائعة في الدوري.

وتستمر الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، ويستضيف صاحب المركز الخامس في الموسم الماضي ريال سوسيداد الصاعد حديثاً رايو فاليكانو في سان سيباستيان، حيث يتطلع كلا الفريقين إلى انتزاع نقاطه الأولى هذا الموسم، ورغم أن أتلتيكو مدريد بدأ الدفاع عن لقبه بالفوز، فإن فريق المدرب دييجو سيميوني لديه مباراة كبيرة أخرى خاصة به، حيث يلعب لأول مرة منذ عام ونصف أمام جماهيره في ملعب واندا ميتروبوليتانو، وسيرغب الأبطال الجدد في تقديم عرض لعشاقهم على المدرجات عندما يستضيفون إلتشي، مع الأخذ بالاعتبار أن فريق «الأخضر والأبيض» تسبب في كثير من المتاعب لأتلتيكو خلال المواجهتين بينهما الموسم الماضي.

وستكون المباراة التالية المقبل مواجهة أخرى بين فرق بين منطقتي مدريد وفالنسيا، حيث يسافر ريال مدريد شرقاً للقاء ليفانتي، والمباراة صعبة دائماً بالنسبة لـ«لوس بلانكوس»، الذي لم يحصد ست نقاط ضد فريق «الضفادع» في أي موسم منذ عودة ليفانتي إلى الدرجة الأولى في عام 2017، وخلال تلك الفترة التقيا 8 مرات، جاءت النتائج متساوية خلالها، بواقع ثلاثة انتصارات لكل منهما وتعادلين، وفي الواقع، شهدت إحدى المباريات الأخيرة التي خاضها ليفانتي على أرضه قبل الوباء سقوط ريال مدريد بتسديدة بعيدة المدى من القائد خوسيه لويس موراليس، ولن يحب المشجعون في ملعب سيوتات دي فالنسيا، أن يتجدد الأمر مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع.

وتقام آخر مباراتين من الجولة الثانية يوم الاثنين المقبل، بداية عندما يستضيف خيتافي منافسه إشبيلية، وسيتطلع الزوار إلى الحفاظ على بدايتهم الإيجابية لموسم يمكنهم المنافسة على اللقب فيه، لكن خيتافي دائماً ما يكون قوياً على أرضه، وأظهر بعض الإشارات الإيجابية حتى في الهزيمة في الجولة الافتتاحية، فيما يسدل الستار على الجولة الثانية بلقاء أوساسونا مع سيلتا فيغو، في مباراة يتوقع أن تشهد الأهداف بوجود المواهب الهجومية مثل شيمي أفيلا وأنتي بوديمير وكيكي جارسيا وياجو أسباس.