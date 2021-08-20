الهلال يشكر جوفينكو على «الحب والذهب»!

الرياض (أ ف ب)

أعلن نادي الهلال السعودي، رحيل لاعبه الإيطالي سيباستيان جوفينكو بشكل رسمي، بعدما توصل الطرفان إلى فسخ العقد بينهما بالتراضي.

وقال الهلال عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: شكراً على كل شيء.. شكراً على الحب.. على الذهب.. على التاريخ.. شكراً جوفينكو.

واتفق جوفينكو مع إدارة الهلال على إنهاء عقده بالتراضي، إلا أن الوجهة المقبلة للاعب لم تتحدد بعد.

وكان «الإيطالي» قد طلب الرحيل من صفوف الفريق، بعد أن قضى أكثر من ثلاثة مواسم مدافعًا عن القميص «الأزرق»، حقق خلالها أربعة ألقاب، وهي الدوري السعودي مرتين وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، كما شارك في بطولة كأس العالم للأندية وحقق المركز الرابع.

ولم يمانع الهلال طلب اللاعب مغادرة صفوف الفريق، بسبب ظروفه العائلية التي شرحها لإدارة النادي.