مارفيك يضع «الدوليين» تحت «المجهر» في الدوري

معتز الشامي (دبي)

وضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، بقيادة الهولندي مارفيك، مباريات الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، تحت الرقابة والمتابعة الدقيقة، للوقوف على مستويات اللاعبين الدوليين، بعد المعسكر الناجح الذي دخله «الأبيض» لمدة أسبوع في بداية أغسطس الجاري بصربيا، واستغله الجهاز الفني للوقوف على قدرات العناصر كافة.

واهتم مارفيك وجهازه المعاون بكافة التفاصيل الخاصة بأداء اللاعبين الدوليين خلال مباريات الجولة الأولى، وانتظار الوقوف على تعافي بعض العناصر التي غابت عن تجمع المنتخب الأخير بداعي الإصابة، مثل ليما وعلي صالح ويوسف جابر وخلفان مبارك، ومحمد جمعة بيليه والعطاس، وتمثل العودة القوية لهؤلاء الأسماء، زيادة فرص لحاقهم بالتجمع المرتقب، والذي يدخله «الأبيض» يوم 27 أغسطس الجاري، وعقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين» مباشرة، للاستعداد لبدء مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، لحساب المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات الإمارات، وإيران، وكوريا الجنوبية، والعراق، وسوريا ولبنان، ويواجه «الأبيض» شقيقه اللبناني في الثاني من سبتمبر المقبل، على استاد زعبيل بدبي، على أن يغادر في اليوم التالي إلى العاصمة الأردنية عمان، للاستعداد لمواجهة المنتخب السوري الشقيق يوم 7 سبتمبر المقبل.

ويراقب مارفيك ما يصل إلى 30 لاعباً، يمثلون القوام الأساسي للقائمة الموسعة للمنتخب الوطني، قبل الاستدعاء الرسمي إلى التجمع المرتقب والمتوقع ألا يقل فيه الأسماء من 26 إلى 27 لاعباً، وذلك لأن المنتخب سيلعب مباراتين في سبتمبر، ما يستدعي جاهزية جميع اللاعبين وأيضاً المراكز، حيث يهتم مارفيك بتجهيز أكثر من لاعب لكل مركز، ما يرفع من استعدادات «الأبيض» وجاهزية لاعبيه لتقديم الأفضل.

على الجانب الآخر، ينتظر أن يصل المنتخب اللبناني إلى دبي غداً، للدخول في معسكر مغلق، استعداداً لمواجهة منتخبنا الوطني 2 سبتمبر المقبل، وكان منتخب لبنان قد دخل معسكراً خارجياً في تركيا استمر لأكثر من 12 يوماً بخلاف تجمع داخلي في بيروت، كما خاض مباراتين وديتين في تركيا ضمن تحضيراته لمواجهة «الأبيض».

ويدرب لبنان التشيكي هاشيك مدرب شباب الأهلي والفجيرة الأسبق، وصاحب الخبرة الكبيرة بالكرة الإماراتية.

فيما فرض المنتخب السوري سياجاً من السرية على تحضيراته التي أقامها في دمشق، لاسيما بعد إضاعة فرصة دخوله معسكراً مغلقاً في الأردن، استعداداً لمواجهة إيران في بداية مشواره بالتصفيات، ولم يتمكن الاتحاد السوري من تأمين ودية أوغندا التي كان مقرراً إقامتها في الأردن، بعد اعتذار الاتحاد الأردني عن عدم استقبال أي معسكرات، تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية هناك.

ويواجه منتخبنا نظيره السوري في الأردن يوم 7 سبتمبر المقبل، حيث وجه الهولندي مارفيك أفراد جهازه المعاون بضرورة متابعة التحضيرات والاستعدادات الخاصة بمنتخبات لبنان وسوريا، بالإضافة إلى بقية منتخبات المجموعة الأولى، كما تم توفير أشرطة فيديو لمباريات أغلب منتخبات المجموعة، بما فيها لبنان وسوريا للوقوف على قدرات اللاعبين الفردية والجماعية، قبل انطلاق مشوار التصفيات المرتقب.