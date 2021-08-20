طرح تذاكر ودية السودان والنيجر للبيع

معتصم عبدالله (دبي)

طرح اتحاد الكرة الإماراتي راعي معسكر منتخب السودان الأول لكرة القدم، بدبي والذي بدأ أمس، في إطار تحضيرات «صقور الجديان» لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، تذاكر المباراة الودية الأولى التي تجمع منتخبي السودان والنيجر، المقررة مساء الأحد على استاد آل مكتوم بنادي النصر، للبيع أمام الجمهور عبر منصة «بلاتينيوم ليست»، بداية من مساء أمس الأول.

ويستضيف اتحاد الكرة المعسكر، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تأكيداً للعلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات، بما فيها المجال الرياضي، ولعبة كرة القدم تحديداً.

ويواجه منتخب السودان خلال فترة معسكره الإعدادي نظيره منتخب النيجر في مباراتين على التوالي، الأولى على استاد آل مكتوم بنادي النصر في الثامنة من مساء الأحد المقبل، والثانية في الثامنة مساء الأربعاء 25 أغسطس على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي «الممزر». وستكون مواجهتا «صقور الجديان» أمام نظيره منتخب النيجر، مفتوحة أمام الحضور الجماهيري بما نسبته 60٪ من السعة الرسمية للملاعب، ووفقاً للإجراءات الصحية المطلوبة، وتماشياً مع قرار الاتحاد السماح بالحضور في مدرجات الملاعب بالإمارات في مباريات الموسم الرياضي 2021- 2022.

وسيكون الحضور متاحاً لمباراتي منتخب السودان أمام النيجر في الملعب، بعد الحصول على التذكرة المتاحة عبر موقع «https://dubai.platinumlist.net/event-tickets/81944/sudan-vs-niger» مقابل 20 درهماً. وتتضمن الاشتراطات وفق البروتوكول المعتمد من اتحاد الكرة، أن يكون الحضور متاحاً لمن يُظهر عبر تطبيق الحصن حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة، أو من لم يُكمل 6 أشهر من حصوله على الجرعة الثانية مع إبراز نتيجة الفحص السلبية (PCR) لمدة لا تتجاوز «48» ساعة من تاريخ المباراة، وضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، علماً أن الفئة العمرية المشمولة بالحضور هي 16 عاماً وما فوق.

وتصل بعثة «صقور الجديان» التي تضم 25 لاعباً في الساعات الأولى من فجر السبت عبر مطار دبي الدولي برئاسة الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات، حيث تحل بفندق ميدان، على أن يؤدي «صقور الجديان» برنامج حصصه التدريبية تحت إشراف مدربه الفرنسي هوبيرت فيلود بملعب نادي ضباط الشرطة بدبي.

وأعلن اتحاد الكرة في السودان عن وداع رسمي لبعثة «صقور الجديان» في مطار الخرطوم الدولي بحضور المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون الرئاسة، والدكتور يوسف آدم الضي وزير الشباب والرياضة الاتحادي، والبروفيسور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم.