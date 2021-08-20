نادال: عانيت من قدمي أكثر مما ينبغي

باريس (أ ف ب)

أعلن الإسباني رافايل نادال المصنّف أول سابقاً، والرابع حالياً، نهاية موسمه مع التنس بسبب عدم تعافيه من إصابة تعرّض لها قبل فترة في قدمه.وقال نادال عبر حساباته الرسمية على مواصل التواصل الاجتماعي «مرحباً للجميع، أوّد أن أخبركم، للأسف، أنني سأضع حداً لموسم 2021. بصراحة، لقد أمضيت عاماً عانيت فيه من قدمي أكثر مما ينبغي».

وتابع «بعد سلسلة مناقشات مع فريق العمل وعائلتي، اتخذت هذا القرار، وأعتقد أنّه الأفضل من أجل الاستمرار في المضي قدماً ومحاولة التعافي بشكل كامل». وبإعلانه نهاية موسمه، سيغيب نادال عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق في 30 من الشهر الحالي.

وسيغيب نادال عن بطولة فلاشينج ميدوز للعام الثاني توالياً، اسوة بغريمه التقليدي السويسري روجيه فيدرر، علماً أنّهما فازا باللقب تسع مرات (5 لفيدرر و4 لنادال).

وانسحب نادال أخيراً من دورة تورونتو قبل موعد لقائه في الدور الثاني، علماً أن الإسباني البالغ 35 عاماً غاب أيضاً عن بطولة ويمبلدون الإنجليزية وأولمبياد طوكيو بعد خسارته في نصف نهائي بطولان رولان غاروس الفرنسية أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً، كما اعتذر الماتادور الإسباني عن عدم المشاركة في دورة سينسيناتي المقامة حالياً.

وتحدث المصنّف الرابع عالمياً عن حماسته للعودة مستقبلاً، وقال «أملك حماسة كبيرة وسأبذل قصارى جهدي للوصول الى أفضل مستوى ممكن، لمواصلة المنافسة بأهداف أكبر، وبالأهداف الكبيرة نفسها». وأضاف نادال «أنا مقتنع بأنه يمكنني تحقيق ذلك إذا تعافيت من الإصابة، وبالطبع من خلال جهد يومي كبير».

وكان نادال (34 عاماً) يعاني من الإصابة منذ خروجه من الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة إحدى البطولات الأربع الكبرى في يونيو الماضي، واكتفى بالمشاركة في دورة واحدة بعدها