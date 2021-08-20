«مزيونة» تتوج بلقب كأس الوثبة في شيبستو

أبوظبي (الاتحاد)

توجت الفرس «مزيونة» لشادويل بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، الذي أُقيم بمضمار شيبستو بالمملكة المتحدة، ضمن برنامج مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام السباق، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تهدف سلسلة كأس الوثبة ستاليونز إلى تشجيع مربي خيول السباق العربية، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وتألقت «مزيونة» البالغة من العمر ست سنوات، بإشراف المدرب جيمس اوين، وقيادة الفارس ادام فراجير، بصورة لافتة بالرغم من أنها كانت تحمل الوزن الأعلى وقدره 63,5 كلجم، في السباق البالغ جائزته 4 آلاف جنيه استرليني. وتقدمت الفرس البطلة بفارق نصف طول على وصيفها «أوتار»، فيما احتل «الطبري» المركز الثالث بفارق 1,25 طول عن صاحب المركز الثاني، وسجلت ابنة «نوريسك الموري» زمناً وقدره 1:42:64 دقيقة في السباق البالغ طوله ميلاً واحداً.

وقال الفارس فراجير، الذي كان يسجل فوزه الأول بألوان شادويل وفي مشاركته الأولى على صهوة خيل عربية: «لقد انطلقوا بقوة، وقد طلب مني المدرب أوين أن أستغل وقتي، وأجعلها تأتي من خلال الخيول وبالفعل نجحت الخطة». وكانت «مزيونة» قد فازت من قبل بسباق المهرات «شروط» على المضمار الرملي على مسافة 1600 متر، كما حققت الفوز في بلجيكا على أرضية عشبية سريعة، وقد ساعدها قناع الوجه على التركيز أكثر.

وكان هذا آخر سباقات كأس الوثبة الخمسة التي أقيمت بموجب قواعد منظمة السباق العربية (ARO) في المملكة المتحدة هذا العام. ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.