«البركان» يشعل الغضب بين أنصار «العميد»!

معتصم عبدالله (دبي)

أشعلت الخسارة الأولى لفريق النصر أمام مضيفه عجمان «البركان» 0-3 ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، على استاد راشد بن سعيد، «نار» الغضب بين جماهير «العميد»، في أعقاب الظهور المتواضع لـ «الأزرق» في أول مبارياته في الدوري، وتكبده الخسارة الأولى في سجله أمام «البرتقالي» في الدوري منذ 2014.

وطارد «شبح» الخسارة بثلاثية نظيفة في «الجولة الافتتاحية» «العميد» للمرة الثانية منذ نحو عقد كامل في دوري المحترفين، منذ آخر خسارة أمام الجزيرة 0-3 في الجولة الأولى موسم 2010- 2011، في الوقت الذي احتفل فيه أنصار «البرتقالي» بالفوز الثاني في الجولات الافتتاحية، بعد الأول أمام ذات المنافس بنتيجة 1-0 موسم 2018- 2019.

وعبر إيمليانو دياز المدرب المساعد لفريق النصر، والذي عوّض غياب «والده» رامون دياز، والذي تواجد في المدرجات، بسبب عقوبة الإيقاف بنهاية الموسم الماضي، عن استيائه من الأداء والنتيجة التي خرج بها «الأزرق»، وقال «خضنا واحدة من أسوأ مباريات الفريق، ولم نكن في يومنا، لم نؤد بالشكل المطلوب ونعتذر للجمهور والإدارة».

في المقابل، عبر الصربي جوران مدرب عجمان، والذي استهل تجربته الخامسة في ملاعب الإمارات بنجاح، بعد تجاربه السابقة مع «اتحاد كلباء، بني ياس، خورفكان، الفجيرة»، عن سعادته بالظهور المميز لـ «البرتقالي»، وقال «راضٍ عن بداية فريقي في انطلاقة الموسم أمام منافس قوي مثل النصر، ظهرنا بخطوط منظمة، وكنا الأكثر خطورة في المرتدات، وسعيد بطاقة اللاعبين في الملعب، وأعتقد أن النقاط الثلاث حصاد جهودهم في الملعب».