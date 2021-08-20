«الفرعون صلاح».. العقد الأعلى في تاريخ «الريدز»!



لندن (أ ف ب)

يستعدّ ليفربول الإنجليزي للدخول في مفاوضات مع مهاجمه المصري محمد صلاح لتجديد عقده، بعد نجاحه في تجديد عقود قلب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك، وحارسه البرازيلي أليسون بيكر، ولاعب وسطه البرازيلي الآخر فابينيو، بحسب تقارير في وسائل الإعلام الإنجليزية.

وذكر موقع «ذي أثلتيك» الموثوق، بأن ليفربول سيجعل من صلاح «29 عاماً» اللاعب الأعلى دخلاً في تاريخ النادي، مشيراً إلى أن صلاح الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2023، يتقاضى حالياً مبلغاً مقداره 200 ألف جنيه أسبوعياً «نحو 270 ألف دولار».

وأضاف الموقع بأن تجديد عقد صلاح بات «أولوية» إلى ليفربول الذي يريد إتمام هذا الأمر قبل الانتقال لتجديد عقد المهاجم السنغالي ساديو مانيه، والظهير الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون.

ومنذ انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول في يونيو 2017، خاض صلاح 146 مباراة في صفوف الأخير في الدوري الإنجليزي، وسجل 96 هدفاً، و204 مباريات في مختلف المسابقات، وسجل 126 هدفاً.

ويحمل عدة أرقام قياسية، أبرزها تسجيله أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفاً موسم 2017-2018، علماً أن الرقم القياسي السابق «31 هدفاً» كان في حوزة ثلاثة لاعبين، وهم الأوروجوياني لويس سواريز، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وألن شيرر.

كما أسهم صلاح في قيادة فريقه إلى إحراز لقب بطل الدوري المحلي موسم 2019-2020 وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990، كما قاده إلى إحراز دوري أبطال أوروبا عام 2019 بالفوز على مواطنه توتنهام 2-صفر، بينها هدف لصلاح بالذات من ركلة جزاء في مطلع المباراة.