السعودية تستضيف نهائي «الأبطال 2021 وإقصائيات الغرب



كوالالمبور (أ ف ب)

تستضيف السعودية نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والدورين ربع ونصف النهائي لمنطقة الغرب، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري للعبة.

وأعلن الاتحاد في بيان «يقام ربع نهائي وقبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، إلى جانب نهائي البطولة في السعودية، وذلك بانتظار تأكيد المكتب التنفيذي في الاتحاد على قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم 18 أغسطس 2018 بخصوص استضافة مباريات الأدوار الإقصائية بنظام التجمع».

وكان الاتحاد الآسيوي قرّر 5 يوليو إقامة جميع مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في دوري الأبطال.

ويُقام الدوران ربع النهائي، ونصف النهائي بين 16 و19 أكتوبر، على أن تجري المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر.

قبل ذلك، يلعب في دور الـ16 الاستقلال الطاجيكي مع بيروزي الإيراني، النصر السعودي مع تراكتور الإيراني، الاستقلال الإيراني مع الهلال السعودي والشارقة الإماراتي مع مواطنه الوحدة.

وكان الاتحاد القاري قرّر سابقاً اختيار الاتحاد الكوري الجنوبي من أجل استضافة مباريات ربع نهائي، ونصف نهائي منطقة الشرق، وذلك في جيونجو بين 17 إلى 20 أكتوبر.

وكانت مباريات دور المجموعات لمنطقة الغرب أقيمت بنظام التجمع في السعودية والإمارات والهند بسبب تداعيات فيروس كورونا، وفي الشرق، أقيمت المباريات في أوزبكستان وتايلاند.