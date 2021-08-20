أرسنال وأوديجارد «عقد نهائي»



لندن (د ب أ)

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم ضم اللاعب النرويجي الدولي مارتين أوديجارد إلى صفوفه بعقد نهائي، من ريال مدريد الإسباني.

وكان أدويجارد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي ضمن صفوف أرسنال، على سبيل الإعارة، وشارك مع الفريق في 20 مباراة.

وبدأ أوديجارد «22 عاماً» مسيرته في النرويج مع فريق سترومسجودست، وسجل ظهوره الأول معه في أبريل 2014 عندما كان عمره 15 عاماً، ليصبح حينها أصغر لاعب يشارك في الدوري النرويجي.

وتعاقد ريال مدريد مع أوديجارد في يناير 2015 وأصبح أصغر لاعب يشارك مع الفريق الملكي في مايو 2015.

وعلى مدار ثلاثة مواسم، بداية من موسم 2017 - 2018، قضى أوديجارد فترات إعارة لفرق هيرنيفن وفيتيسه أرنهيم الهولنديين وريال سوسييداد الإسباني، الذي قاده للوصول إلى نهائي كأس إسبانيا.

وشارك أوديجارد في 30 مباراة مع المنتخب النرويجي، كان أولها في أغسطس 2014، وكان أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الأول للنرويج، وحقق ذلك عندما كان عمره 15 عاماً و253 يوماً.

وكشف أرسنال عبر موقعه الإلكتروني أن أوديجارد سيرتدي القميص رقم 8 بالفريق، وأضاف: الجميع في أرسنال يرحبون بعودة مارتين إلى النادي.