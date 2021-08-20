ما الصفقات الأبرز في الدوري الإيطالي؟

روما (أ ف ب)

خسر الدوري الإيطالي لكرة القدم اثنين من أبرز نجومه هذا الصيف، بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو، والحارس جانلويجي دوناروما، غير أنّ «سيري أ» كانت جذّابة للعديد من النجوم عشية انطلاق الموسم الجديد رسمياً اليوم، وهناك أبرز 5 وافدين جدد.

تامي أبراهام «روما».. يُعتبر الوافد الجديد، الإنجليزي تامي أبراهام، في محطة مفصلية من مسيرته، خصوصاً أنه رحل عن الفريق الذي قضى معه أغلب فتراته وهو تشيلسي الإنجليزي، فضلاً عن انضمامه إلى مشروع في طور التأسيس في نادي روما تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو.

تراجع دور أبراهام في «البلوز» منذ تعيين المدرب الألماني توماس توخل، حيث أمست حظوظ مشاركته ضعيفة، لا سيما بعد عودة لوكاكو القادم من الإنتر، وبخلاف ذلك، سيكون دوره في نادي العاصمة الإيطالية مغايراً، إذ من المتوقع أن يكون الخيار الأول لمورينيو. ويبحث روما عن تعويض إخفاقاته الأخيرة، والتي حرمته المشاركة في دوري أبطال أوروبا إثر حلوله سابعاً في الموسم الماضي واكتفائه بالتأهل إلى دور الـ «بلاي أوف» للمسابقة القارية الجديدة «كونفرنس ليج» (فاز ذهاباً على طرابزون سبور التركي 2-1).

وسيحلّ أبراهام مكان المهاجم المخضرم البوسني إدين دجيكو، والى جانبه ستتواجد بعض المواهب الصاعدة أمثال نيكولو زانيولو، وبالتالي يطمح أن يكون على قدر التوقعات والتحديات في المرحلة المقبلة.

دنزل دمفريس «الإنتر».. تُعتبر ربما الصفقة الأكثر اهتماماً لهذا الصيف، حيث برز دنزل دمفريس بشكل كبير في كأس أوروبا 2020 مع منتخب هولندا، مسجلاً هدفين إلى جانب أدائه اللافت كلاعب جناح في فريق المدرب فرانك دي بور.

أعلن الإنتر التعاقد مع دمفريس من أيندهوفن في اليوم نفسه من انضمام دجيكو من روما، وفيما سيكون مطلوباً من اللاعب البوسني ملء فراغ لوكاكو، فإنّ دمفريس سيحمل مسؤولية أن يكون البديل المناسب للمغربي أشرف حكيمي المنتقل الى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيكون دور ابن الـ 25 عاماً محورياً في تشكيلة المدرب سيموني إنزاجي على الجهة اليمنى من الملعب، حيث يسعى «النيراتزوري» إلى الاحتفاظ باللقب في موسم من المتوقع أن يكون تنافسياً جداً.

ماركو أرناوتوفيتش «بولونيا».. كان صيف اللاعب ماركو أرناوتوفيتش مثيراً للجدل بامتياز، فهو تعرّض للإيقاف لمباراة واحدة بسبب شتمه أحد اللاعبين المقدونيين خلال كأس أوروبا 2020، ومن ثمّ أدّت تقنية حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» إلى حرمانه من هدف التقدم على حساب إيطاليا في مواجهة الدور 16 قبل ان يفوز «الأزوري» بنتيجة 2-1 على ملعب ويمبلي.

توالت فصول حكاية اللاعب خلال الصيف حيث ودّع فريقه شنغهاي بورت الصيني بعد أن طالبه بتعويض مالي من أجل فسخ العقد الذي كان يحصل بموجبه على مبلغ 200 ألف يورو أسبوعياً.

وبعد وصوله الى شمال إيطاليا، سجّل ابن الـ 32 عاماً في مباراته الاولى مع بولونيا الاثنين، لكنّه لم يفلح في مساعدة الفريق على تجنب الخسارة في مباراة مجنونة أمام تيرنانا من الدرجة الثانية ضمن الدور الأول لمسابقة كأس إيطاليا.

أوليفييه جيرو «ميلان».. انضم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، ثاني أفضل هدّاف في تاريخ منتخب فرنسا، إلى صفوف ميلان قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ليعزّز صفوفه في ظل سعي «الروسونيري» إلى المنافسة على لقب البطولة عقب حلوله وصيفاً لجاره الإنتر الموسم الماضي.

يبلغ جيرو عامه الـ 35 الشهر المقبل، لكنه لا يظهر أي علامات ضعف في هذه المرحلة من مسيرته، وعاش جيرو فترة رائعة في الآونة الأخيرة عندما فاز مع «البلوز» بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وفي ظل إصابة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الركبة، قدّم جيرو أداءً لافتاً في فترة التحضيرات مسجلاً ثلاثة أهداف وهو يتطلع إلى مستوى مشابه لما قدمه مع تشيلسي في العديد من المحطات البارزة.

وسيكون انضمام جيرو في الوقت المناسب لميلان العائد لخوض غمار دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2013-14، وسيشكّل حضوره في الهجوم مكسباً لفريق المدرب ستيفانو بيولي.

نيكولاس جونساليس «فيورنتينا».. ينضم جونساليس الى صفوف فيورنتينا، بعد أن فاز مع منتخب بلاده الأرجنتين بلقب كوبا أميركا، وسيكون ذلك بمثابة دفعة معنوية كبيرة عندما ينضم إلى هجوم فريقه الجديد بقيادة الهدّاف الصربي دوشان فلاهوفيتش صاحب 21 هدفاً في الموسم الماضي، ما جعله محط اهتمام الإنتر.

شارك جونساليس في مباراة واحدة بين فبراير ومايو من الموسم الماضي مع شتوتجارت الألماني، علماً أنّه سجّل ستة أهداف في 15 مباراة في الموسم، لكنّ كثرة الإصابات لم تمنعه من الحصول على صفقة انتقال مقابل 23 مليون يورو.

حقّق بداية واعدة مع الفريق الإيطالي خلال الفوز الساحق على حساب كوسنتسا من الدرجة الثالثة 4- صفر، فمرّر كرة الهدف الافتتاحي الذي سجله فلاهوفيتش، قبل أن يضاعف النتيجة برأسية ذكية من ركلة ركنية.



المغادرون خارجياً



البلجيكي روميلو لوكاكو، من الإنتر إلى تشيلسي الإنجليزي «115 مليون يورو»

المغربي أشرف حكيمي، من الإنتر إلى باريس سان جيرمان الفرنسي «60 مليون يورو»

الأرجنتيني كريستيان روميرو، من أتالانتا إلى توتنهام الإنجليزي «50 مليون يورو»

الأرجنتيني رودريجو دي بول، من أودينيزي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني «35 مليون يورو».

جانلويجي دوناروما، من ميلان إلى سان جيرمان «صفقة حرّة»

الفرنسي فرانك ريبيري، نهاية عقده مع فيورنتينا.



انتقالات داخلية

مانويل لوكاتيلي، من ساسوولو إلى يوفنتوس «37.5 مليون يورو»

التركي هاكان تشالهان أوغلو، من ميلان إلى الإنتر «صفقة حرّة»

البوسني إدين دجيكو من روما إلى الإنتر

الأرجنتيني خوان موسّو، من أودينيزي إلى أتالانتا «20 مليون يورو»

التركي مريح دميرال، إعارة من يوفنتوس إلى أتالانتا

سالفاتوري سيريجو، من تورينو إلى جنوى «حرّ»

جانلويجي بوفون، من يوفنتوس إلى بارما في الدرجة الثانية «حرّ»



القادمون

الإنجليزي تامي أبراهام من تشيلسي إلى روما «40 مليون يورو»

الأرجنتيني نيكولاس جونساليس من شتوتجارت الألماني إلى فيورنتينا «23 مليون يورو»

الفرنسي مايك مينيان، من ليل إلى ميلان «13 مليون يورو»

الهولندي دنزل دمفريس، من أيندهوفن إلى الإنتر «12.5 مليون يورو»

البرتغالي روي باتريسيو، من ولفرهامبتون الإنجليزي إلى روما «12.5 مليون يورو»

الفرنسي أوليفييه جيرو، من تشيلسي الإنجليزي إلى ميلان «2 مليون يورو»





