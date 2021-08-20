أوساكا.. «الضربة المعنوية» بـ «يد مغمورة»!



سينسيناتي (أ ف ب)

تلقت اليابانية نعومي أوساكا المصنفة ثانية عالمياً ضربة معنوية، قبيل انطلاق حملة الدفاع عن لقبها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، بخسارتها المفاجئة في دور الـ16 من دورة سينسيناتي الأميركية، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز عند الرجال، والألف لدى السيدات، أمام السويسرية جيل تايخمان المصنّفة 76، بنتيجة 3-6، 6-3 و6-3.

وسجلّت اللاعبة السويسرية أكبر انتصار في مسيرتها في مباراة دامت أكثر من ساعتين، وقد أعربت عن سعادتها الكبيرة بالفوز بعد نهاية اللقاء «حرفياً، أنا أرتجف، كنت أعرف أنّها خصمة صعبة المنال جداً، إنها بطلة «جراند سلام»، وأنا المغمورة في هذا المجال، لذا كان هدفي أن أقدم مستواي المعهود».

بدورها، قالت أوساكا «23 عاماً»، حاملة لقب أربع بطولات كبرى، عقب خسارتها «قمت بكل ما ينبغي عليّ القيام به، لكن في المجموعتين الثانية والثالثة كنت دفاعية جداً». وتابعت «تعلّمت الكثير من هذه المباراة، أستطيع النوم خلال الليل».

وكانت أوساكا، حاملة لقب بطولتي الولايات المتحدة وأستراليا، قد ودّعت من الدور الثالث في الألعاب الأولمبية الأخيرة على أرضها في طوكيو.

وهذه أول بطولة خارج أرضها منذ انسحابها من بطولة رولان جاروس بعد الدور الأول، عندما شرحت أن الإجابة عن أسئلة الصحفيين بعد المباريات تتسبّب لها بمشكلات نفسية. قالت «لم أعد أملك الثقة بنفسي»، كما أعلنت بعد ذلك انسحابها من بطولة ويمبلدون.

وكانت أوساكا التي أعفيت من خوض الدور الأول، قد تغلبت على الأميركية الشابة كوكو جوف 4-6 و6-3 و6-4.

وتنوي اليابانية الدفاع عن لقبها في بطولة فلاشينج ميدوز التي تنطلق في 30 أغسطس الجاري، علماً أنها لم تخض الكثير من المباريات الإعدادية على الأراضي الصلبة.

شرحت «أنتظر الكثير من نفسي، لكن لم يكن بمقدوري القيام بالمزيد للفوز في المباراة، أنا سعيدة تقريباً من الخسارة لأني أريد تحسين طريقة لعبي. آمل أن تصل النتائج في الوقت المناسب قبل بطولة الولايات المتحدة».

وكانت إدارة دورة سينسيناتي قد دعمت رغبة أوساكا بالتبرّع بجوائزها في الدورة لدعم جهود الإغاثة في جزيرة هايتي، في أعقاب الزلزال الذي ضرب الجزيرة التي ينحدر منها والدها.

تابعت «أنا سعيدة، لكن حزينة لعدم متابعة المشوار أبعد من ذلك، أعتقد أني عملت على زيادة الوعي وسعيدة للمساهمة بشيء ما».

من جهة أخرى، لم تجد الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً أي صعوبة في تخطي البيلاروسيبة فيكتوريا أزارنكا 6-صفر و6-2.

وتلتقي بارتي في ربع النهائي التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المتأهلة على حساب الإسبانية جاربينيي موجوروسا 6-1 و6-7 و6-2.

واحتفلت الألمانية أنجيليك كيربر بمشاركتها العاشرة في سينسيناتي بفوزها على اللاتفية ييلينا اوستابنكو 4-6 و6-2 و7-5. وتلتقي التشيكية بترا كفيتوفا الفائزة على التونسية أنس جابر 6-1 و6-2.

وعند الرجال، بلغ الروسي دانيال مدفيديف المصنف أوّل الدور ربع النهائي، بفوزه السهل على البلغاري جريجور ديميتروف 6-3 و6-3 في ساعة و29 دقيقة.

ورفع مدفيديف، المصنف ثانياً عالمياً، رصيده إلى 3 انتصارات ضد منافسه مقابل خسارة واحدة في المباريات الأربع التي جمعت بينهما حتى الآن.

وكان مدفيديف توج بطلاً في سينسيناتي عام 2019، في حين أحرز ديميتروف اللقب عام 2017.

ويلتقي مدفيديف، بطل دورة تورونتو الكندية الأسبوع الماضي، في الدور المقبل مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا السابع، والفائز على البولندي هوبرت هوركاش 7-6 و7-6.

كذلك، فاز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنّف ثانياً بصعوبة على الإيطالي لورنتسو سونيغو 5-7، 6-3 و6-4 ليضرب موعداً مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم.

اعتبر اليوناني أن إنقاذ 3 كرات في المجموعة الأولى غيّر مجريات المباراة «الشوط الأول من المجموعة الأولى بدّل المعطيات، بدءاً من هذه اللحظة، تغيّر كل شيء بالنسبة لي، كان مهماً أن أتسلّح بروحية المقاتل».

وهذا الفوز الـ47 مقابل 13 خسارة هذا الموسم للمصنف الثالث عالمياً.

كما تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، البطل الأولمبي، على حساب الأرجنتيني جيدو بيا 6-2 و6-3.

وبلغ الفرنسي بنوا بير، المصنّف 50 عالمياً، دور الثمانية بفوزه على الأميركي جون إيسنر المصنّف السادس والعشرين، 7-6، 6-7 و6-1. لم يبلغ إبن الـ 32 عاماً هذا الدور المتقدم لأي بطولة من هذه الفئة منذ دورة روما 2013 عندما خرج من الدور نصف النهائي على يد السويسري روجيه فيدرر.

وضرب الفرنسي موعداً مع الروسي اندريه روبليف المصنّف سابعاً، والفائز على الفرنسي جايل مونفيس 7-6، 7-5.



