«ثنائي الشياطين» يُعيد «اليونايتد» إلى ذكريات التألق في العقد الماضي!

عمرو عبيد (القاهرة)

لا يزال الوقت مبكراً جداً لتوقُّع الأسماء التي ستنافس حتى النهاية على جائزة «الحذاء الذهبي»، وكذلك لقب أفضل صناع الأهداف في «البريميرليج»، لكن ما قدمه «ثنائي الشياطين» بعد الجولة الأولى أعاد مانشستر يونايتد إلى «ذكرى نادرة» من العقد الماضي، حيث توهّج بوجبا ليقدم رقماً قياسياً بـ 4 تمريرات حاسمة في مواجهة مانشستر يونايتد الأولى أمام ليدز، التي شهدت أيضاً تسجيل زميله برونو فيرنانديز «هاتريك»، ليتصدر «ثنائي الشياطين» القائمتين الفرديتين مبكراً، إلا أن هذا الأمر لم يكن غريباً !

لأن النجم البرتغالي أبدع منذ انتقاله إلى صفوف «الشياطين الحُمر»، حيث تصدّر قائمتي أفضل هدافيه و«توب أسيست» في النسخة السابقة من «البريميرليج»، وكان أفضل صانع أيضاً لـ«اليونايتد» في بطولة 2019-2020 بـ 7 تمريرات حاسمة آنذاك، أما «الديك الفرنسي»، فكان الأبرز في قائمة «الشياطين» بعدما سجل 13 هدفاً وصنع 9 في موسم 2018-2019، ليكون الأفضل على الإطلاق بين لاعبي الفريق، وقبلها كان «توب أسيست» بـ 10 تمريرات حاسمة في نسخة 2017-2018.

وربما لا تستمر صدارة الثنائي الحالية حتى نهاية الموسم في ظل المنافسة الشرسة مع نجوم الفرق الأخرى، لكنها أعادت إلى «الشياطين» ذكريات موسم 2010-2011، عندما اعتلى ديميتار بيرباتوف وناني قمة الهدافين والصناع، في حدث نادر لم يتكرر أبداً بعد ذلك خلال العقد السابق، وحصد مانشستر يونايتد لقب الدوري آنذاك بفارق 9 نقاط عن تشيلسي والسيتي، وتمكن البلغاري من التتويج بـ«الحذاء الذهبي» برصيد 20 هدفاً، وفاز النجم البرتغالي بلقب أفضل صانع للأهداف بواسطة 14 تمريرة حاسمة.

وشهدت 6 مواسم متتالية ابتعاد نجوم «اليونايتد» عن أفضل 5 مراكز في قائمة الهدافين، بين عامي 2014 و2020، بل إن لاعبيه خرجوا من تصنيف «توب 10» أيضاً، لدرجة أن واين روني احتل المركز 27 في نسخة 2015-2016 برصيد 8 أهداف فقط، وكان روني أفضل صناع أهداف الفريق في ذات الموسم أيضاً بإجمالي 6 تمريرات حاسمة، محتلاً المركز 20 «مكرر»، وهو ثاني أسوأ ترتيب للاعبي «المان» في الدوري الإنجليزي، بعدما جاء كل من مارسيال وهيريرا في المرتبة 22 خلال نسخة 2016-2017.

هذا التراجع بدأ بعد سنوات قليلة من بداية العقد الماضي، حيث أنهى روني موسم 2011-2012 وصيفاً في قائمة الهدافين بـ27 هدفاً، قبل أن ينتزع روبن فان بيرسي «الحذاء الذهبي» في النسخة التالية عام 2013 برصيد 26 هدفاً، ثم ابتعد هدافوه عن المراكز المتقدمة في السنوات التالية، في حين لم يغادر نجوم «الشياطين» قائمة «توب 5» لصناع الأهداف بين عامي 2011 و2015، حيث احتل أنطونيو فالنسيا المركز الثاني في البداية، ثم ظهر روني مرتين في المرتبة الرابعة، قبل أنخيل دي ماريا «الثالث مكرر» في نسخة 2014-2015.