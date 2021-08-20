«سباق سداسي» على لقب «دوري21»



معتصم عبدالله (دبي)

تختتم غداً «السبت» الجولة الأولى لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بإقامة أربع مباريات تجمع اتحاد كلباء مع الشارقة، العين مع خورفكان، الوصل مع بني ياس، والظفرة مع الجزيرة، وتنطلق جميع المباريات في الساعة السابعة والربع مساءً، وتفتتح الجولة بثلاث مواجهات اليوم، يلتقي شباب الأهلي «حامل اللقب» ضيفه الإمارات، والوحدة مع العروبة، والنصر مع عجمان.

وعدلت رابطة المحترفين برنامج مباريات «دوري 21»، لتقام في اليوم التالي مباشرة لمباريات الفريق الأول في «دوري أدنوك للمحترفين» مع انطلاقة الموسم الحالي 2021- 2022، والذي يتجدد فيه السباق بين 6 أندية حظيت بفرصة التتويج باللقب، بعد انضمام شباب الأهلي إلى قائمة المتوجين بفوزه باللقب في الموسم الماضي 2020- 2021.

ويتصدر العين مشهد البطولة بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب في 7 مناسبات، منها ست نسخ على التوالي مواسم 2009- 2010، 2010- 2011، 2011- 2012، 2012- 2013، 2013- 2014، 2014- 2015، ولقب أخير في 2018- 2019، بجانب الجزيرة بطل أول نسخة 2008- 2009، الشارقة بطل 2015- 2016، والوحدة بطل نسخة 2016- 2017، والنصر 2017- 2018، وشباب الأهلي في 2020- 2021، في الوقت الذي حرمت فيه كورونا «الفرسان» من لقب موسم و2019- 2020 بداعي الإلغاء.

وتحمل البطولة في الموسم الحالي مسمى «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، وهو الاسم الخامس في تاريخ المسابقة في عصر الاحتراف منذ أول نسخة 2008- 2009 بمسمى دوري الرديف، واستمرت بذات المسمى على مدار 4 مواسم، ليتغير المسمى الى دوري اتصالات للرديف في موسم 2012- 2013، قبل أن تعود لمسماها الأول.

وبدايةً من موسم 2014- 2015 حملت المسابقة مسمى دوري تحت 21 عاماً، وفي موسم 2017- 2018 حملت مسمى «دوري الخليج العربي للرديف»، والذي شهد تتويج النصر بلقبه الأول بعدما حصد 48 نقطة، وحل الوحدة وصيفاً برصيد 43، ليتغير المسمى في موسم 2018- 2019 إلى دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً حتى نهاية الموسم الماضي.

وتشهد قوائم الفرق الـ 14 لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» في الموسم الحالي، قيد 261 لاعباً من بينهم 222 في فئة المواطنين، و19 لاعباً في فئة المقيمين، مقابل 12 لفئة مواليد الدولية، و8 لاعبين في فئة أبناء المواطنات وحملة الجوازات.



برنامج الغد

اتحاد كلباء - الشارقة 19:15

العين - خورفكان 19:15

الوصل - بني ياس 19:15

الظفرة - الجزيرة 19:15

قوائم الفرق

261: لاعباً مقيداً في فرق دوري 21

222: لاعباً مواطناً

19: لاعباً في فئة «المقيمين»

12: لاعباً في فئة «مواليد الدولة»

8: لاعبين في فئة «أبناء المواطنات»



الأبطال

2008- 2009: الجزيرة «دوري الرديف»

2009- 2010: العين «دوري الرديف»

2010- 2011: العين «دوري الرديف»

2011- 2012: العين «دوري الرديف»

2012- 2013: العين «دوري اتصالات للرديف»

2013- 2014: العين «دوري الرديف»

2014- 2015: العين «دوري تحت 21»

2015- 2016: الشارقة «دوري تحت 21»

2016- 2017: الوحدة «دوري تحت 21»

2017- 2018: النصر «دوري الخليج العربي للرديف»

2018- 2019: العين «دوري الخليج العربي تحت 21»

2019- 2020: إلغاء «دوري الخليج العربي تحت 21»

2020- 2021: شباب الأهلي «دوري الخليج العربي تحت 21»

2021- 2022: ؟ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»



الهدافون

2020- 2021: سيد خميس «بني ياس» - 22 هدفاً «مقيم»

2019- 2020: علي عيد «العين» - 17 هدفاً

2018- 2019: أحمد شحدة «بني ياس» - 18 هدفاً «مواليد»

2017- 2018: علي عيد «العين» - 20 هدفاً

2016- 2017: أحمد العطاس «الجزيرة» - 22 هدفاً

2015- 2016: شاهين سرور «الجزيرة» - 14 هدفاً

2014- 2015: سعيد أحمد «الأهلي» - 23 هدفاً

2013- 2014: سلطان سيف «الوحدة» - 19 هدفاً

2012- 2013: حمد الأحبابي «الظفرة» - 22 هدفاً

2011- 2012: محمد ناصر «العين» - 17 هدفاً

2010- 2011: جمال معروف «النصر» - 11 هدفاً

2009- 2010: شهاب أحمد «العين» - 6 أهداف

2008- 2009: حمد الحوسني «الظفرة» - 12 هدفاً