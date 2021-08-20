«العنابي» يطلق «صافرة الإنذار» بـ «الآلة الهجومية»

فيصل النقبي (الفجيرة)

أكد الهولندي تين كات مدرب الوحدة امتلاك فريقه لـ «آلة قوية»، متمثلة في «الثنائي المرعب» للمدافعين جواو بيدرو وعمر خربين، وهما من الأسماء الهجومية المهمة في الدوري، بدليل أن «الرباعية الأولى» لـ «أصحاب السعادة» في شباك العروبة جاءت عن طريق أهدافهما تحديداً.

وأثبت جواو بيدرو أنه صفقة ناجحة لـ «العنابي» بهدفين من ضربتي رأس، ليواصل مشوار تألقه في موسمه الثالث، حيث سجل 12 هدفاً في الموسم الأول مع الظفرة، ثم انتقل إلى بني ياس لـ «يبصم» على 18 هدفاً في الموسم الماضي، ويرفع حصيلته خلال ثلاثة مواسم إلى 32 هدفاً.

وفي المقابل، ظهر السوري عمر خربين بصورة جيدة، فقد سجل هدفين، وصنع هدفاً، ونال نجومية اللقاء، ليرفع حصاده في الدوري إلى «الهدف 27»، ويحظى خربين بخبرة ميدانية كبيرة اكتسبها من المنتخب السوري، واللعب بالدوري السعودي

و«الأهداف 59» للثنائي في الدوري، تثبت أن اختيارهما في الوحدة جاء هجومياً صائباً، ويجني الفريق ثماره قريباً

ولم يكتف «الهولندي» بهذه «التوليفة» في المقدمة خلال لقاء العروبة، بل وظف كل عناصر الفريق بالمهمة الهجومية بنجاح منقطع النظير، والمثال الأبرز في المدافع الأيمن محمد برغش المنهالي، الذي صنع الهدفين الهدف الأول والثاني بصورة «طبق الأصل»، وشارك جميع اللاعبين في الأدوار الهجومية، ويعول المدرب على جميع العناصر بما فيهم أصحاب الخبرة، مثل إسماعيل مطر لإعادة الوحدة إلى سكة البطولات، فهل تنجح «الآلة الهجومية» في تحقيق أحلام «أصحاب السعادة»؟