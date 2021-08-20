955 مليون جنيه استرليني القيمة السوقية لـ«القمر السماوي»



أنور إبراهيم (القاهرة)

تصدر نادي مانشستر سيتي قائمة الأندية الأوروبية والعالمية الأعلى قيمة سوقية للاعبين، برصيد 62. 955 مليون جنيه استرليني، متفوقاً على أقرب منافسيه تشيلسي الذي بلغت القيمة السوقية للاعبيه 2. 898 مليون جنيه استرليني، بينما جاء باريس سان جيرمان في المركز الثالث بـ 38. 894 مليون جنيه استرليني.

وكان للأندية الإنجليزية «نصيب الأسد» في قائمة العشرة الأوائل التي أعدها موقع «ترانسفير ماركت» للأرقام والإحصائيات، حيث ضمت القائمة خمسة أندية إنجليزية وثلاثة أندية إسبانية ونادٍ واحد فرنسي ونادٍ واحد ألماني.

وشغل المراكز من الرابع إلى العاشر على التوالي، أندية مانشستر يونايتد «43. 835 مليون»، وليفربول «05. 814 مليون» وبايرن ميونيخ «65. 736 مليون»، وريال مدريد «65. 700 مليون» وبرشلونة «53. 694 مليون» وأتليتكو مدريد «46. 656 مليون» وتوتنهام «6. 633 مليون».