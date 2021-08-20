مدفيديف وبارتي إلى «ثمانية سينسيناتي»



سينسيناتي (أ ف ب)

بلغ الروسي دانيال مدفيديف المصنف أول ربع نهائي دورة سينسيناتي الأميركية، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز عند الرجال، بفوزه السهل على البلغاري جريجور ديميتروف 6-3 و6-3.

ورفع مدفيديف المصنف ثانياً عالمياً رصيده إلى 3 انتصارات ضد منافسه مقابل خسارة واحدة في المباريات الأربع التي جمعتهما حتى الآن.

وكان مدفيديف توج بطلاً في سينسيناتي عام 2019، في حين أحرز ديميتروف اللقب عام 2017.

ويلتقي مدفيديف، بطل دورة تورونتو الكندية الأسبوع الماضي في الدور المقبل مع الفائز من مباراة البولندي هوبرت هوركاش أو الاسباني بابلو كارينو بوستا.

وفي فئة السيدات، لم تجد الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً أي صعوبة في تخطي البيلاروسيبة فيكتوريا أزارنكا 6-صفر و6-2.

واحتاجت بارتي التي كانت تخوض أول مباراة لها منذ خروجها المبكر من مسابقة التنس في دورة الألعاب الأولمبية، 72 دقيقة فقط لحسم النتيجة في مصلحتها.

واحتفلت الألمانية انجيليك كيربر بمشاركتها العاشرة في سينسيناتي بفوزها على اللاتفية ييلينا أوستابنكو 4-6 و6-2 و7-5.