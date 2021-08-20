ديشامب يتحدث عن «السيناريو المجنون»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

خرج الفرنسي ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن صمته، منذ الخروج المفاجئ من دورالـ16 لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، وتحدث إلى صحيفة «ليكيب»، في حوار طويل، بدأه بتأكيده على أنه المسؤول الأول عما حدث لـ «الديوك»، خلال مباراة سويسرا في دور الـ 16 للبطولة، بعد أن كان الفريق متقدماً 3-1 حتى الدقيقة 80، أي ما قبل10 دقائق فقط من نهاية المباراة.

وقال: ما كان ينبغي أن يحدث ما حدث، إذ إن السويسريين نجحوا في تسجيل هدفين ليتعادلوا، ولينتهي الشوطان الإضافيان بالتعادل 3-3، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، والباقي معروف.

ووصف ديشامب ما حدث وقتها بأنه «سيناريو مجنون»، وقال: كنا ندرك أنه بمقدورنا أن نتقدم خلال الشوطين الإضافيين، قبل ركلات الترجيح، ولكن ذلك لم يحدث، بل كان يمكننا التقدم خلال الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، لو دخلت فرصة كينجسلي كومان، أو سجلنا من الكرة التي اصطدمت بالعارضة.

وأضاف ديشامب الذي قاد «الديوك» إلى الفوز ببطولة كأس العالم بروسيا 2018: لست هنا بصدد البحث عن «حجج» أو تبريرات للخروج المبكر والمفاجئ من البطولة، وأعترف بأنني مسؤول مسؤولية كاملة عن هذا الفشل، فاختياراتي التكتيكية في بداية المباراة لم تنجح، وربما كان اللعب بثلاثي قلب دفاع فكرة غير صائبة، ولكنها لم تكن خطأ، وإنما مجرد اختيار.

وقال: أعتقد أن هناك شيئاً قد تغير في منتخب فرنسا، عما كان عليه حاله في مونديال روسيا، ألا وهو «الصلابة الدفاعية».

ورفض ديشامب أن يعزو ما حدث إلى ضعف الإعداد البدني للاعبين، بل أكد أن جميع اللاعبين كانوا في حالة بدنية ممتازة.

وتحدث ديشامب عن قراره الخاص بإعادة كريم بنزيمة إلى المنتخب قبل انطلاق البطولة، ومبررات ذلك، ودافع بقوة عن قراره في مواجهة البعض الذي تصور إنه سيحدث خللاً أوعدم توازن في المجموعة، وقال: كريم ليس مسؤولاً عن شيء، فكل ما طلب منه نفذه على أكمل وجه، وعندما استدعيته للمنتخب، كنت أعرف جيداً كيف سأوظفه مع الفريق، وكان لدي الوقت الكافي للتفكير في الخيارات المختلفة.

وأضاف: كنت أيضاً أميناً مع المهاجم أوليفييه جيرو، بسبب موقفه في ناديه، حيث لم يكن يلعب بانتظام مع تشيلسي، وها هو قد رحل إلى إيه سي ميلان الإيطالي، بحثاً عن دور أكبر ودقائق لعب مرضية.