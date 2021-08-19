«نجوم» على «رصيف الانتظار»!

معتصم عبدالله (دبي)

دارت عجلات قطار «دوري أدنوك للمحترفين»، في افتتاح موسم 2021- 2022، مع انطلاقة الجولة الأولى، في غياب العديد من أسماء اللاعبين المواطنين، كانوا إلى وقت قريب ملء السمع والبصر، في المواسم الماضية، ليبقوا على «رصيف الانتظار»، بعدما خلت قوائم الأندية الـ 14 في الدوري الجديد من أسمائهم، مع بقاء نحو شهرين على إغلاق موعد باب الانتقالات الصيفية في 4 أكتوبر المقبل.

وتصدر الثنائي حبيب الفردان وعامر عبدالرحمن، قائمة نجوم «رصيف الانتظار»، بعدما انتهى مشوار الأول مع النصر، من دون اتفاق على تجديد التعاقد، ليبقى لاعب الوسط الدولي أبرز الأسماء المطروحة في «الميركاتو الصيفي»، في ظل الأنباء التي ربطته بالعودة إلى فريقه السابق الوصل.

في المقابل، لم تشفع عودة الدولي السابق عامر عبدالرحمن «32 عاماً»، إلى ناديه الأصلي بني ياس، في النصف الثاني للموسم الماضي 2020- 2021، قادماً من الجزيرة، في استمراره ضمن قائمة «السماوي»، ليبقى عامر الذي تدرج في فريق المراحل السنية ببني ياس، وصولاً للفريق الأول، قبل خوضه تجربتين مع العين والجزيرة على التوالي، ضمن نجوم «رصيف الانتظار».

وتوقف مشوار الثنائي عيسى سانتو مدافع الوحدة والأهلي وحتا السابق، وحميد عباس لاعب الوسط في محطة حتا بنهاية الموسم الماضي 2020- 2021 والذي شهد هبوط «الإعصار» إلى مصاف أندية دوري الأولى باحتلاله المركز الأخير في ترتيب دوري الخليج العربي، ليبقى سانتو بجانب حميد عباس الذي تنقل بين أندية النصر، شباب الأهلي، الوصل، الفجيرة، وصولاً إلى حتا من دون نادٍ مع انطلاقة الجولة الأولى، لدوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي.

ولا تبدو المشاركة المستمرة ضمن القائمة الأساسية شرطاً للحصول على عقد جديد في «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو ما ترجمته المباريات الـ 24 لهزاع سالم «31 عاماً» مع خورفكان في الموسم الماضي، قبل خروج اللاعب الذي استهل مشواره مع العين، مروراً بالوصل والنصر وخورفكان، خارج قوائم أندية الدوري في الموسم الحالي.

في المقابل، ظهر يعقوب الحوسني «34 عاماً»، في 15 مباراة من بينها 13 لاعباً بديلاً في الموسم الماضي مع اتحاد كلباء بمعدل 401 دقيقة، قبل خروجه من حسابات «النمور» الذي مثل المحطة الرابعة في مشوار اللاعب بداية بالظفرة، الوحدة، والجزيرة، وعلى غرار الحوسني توقف مشوار محمد الشحي «33 عاماً» في ذات محطة «النمور» بعدما شارك في 8 مباريات خلافاً لتجاربه الناجحة مع الوحدة بداية والشارقة موسمي 2018- 2019,2019- 2020، حيث توج مع الأخير بلقب الدوري

وطاردت الإصابة أحمد الياسي «33 عاماً» في موسمه الأول مع خورفكان، والذي اكتفى فيه بالمشاركة لنحو 4 دقائق فقط لاعباً بديلاً في مباراة الوصل 0-1 ضمن «الجولة 11»، ليخرج بنهاية الموسم من حسابات «النسور»، بعد تجاربه السابقة مع فرف عجمان، الظفرة، والنصر.

وبعيداً عن اللاعبين غير المرتبطين بعقود مع الأندية حالياً، تبرز أسماء خارج قوائم الأندية للموسم الحالي، رغم استمرار تعاقدها مع أنديتها، أمثال إسماعيل أحمد مدافع العين صاحب الـ 38 عاماً، والذي خاض موسمه الأخير مع «الزعيم» في 2019- 2020، قبل الغياب عن أي مشاركة في الموسم الماضي، وخروجه من قائمة الفريق الأول للموسم الحالي، والتي تضم 24 لاعباً.

وتضم قائمة «نجوم على الانتظار» العديد من الأسماء الأخرى التي تنتهز الفرصة للحاق بقطار الدوري، بعد انطلاق الجولة الأولى، ليبقى الرهان على الفترة المتبقية من عمر «الميركاتو الصيفي» الذي انطلق في 13 يوليو الماضي، ويستمر حتى 4 أكتوبر المقبل حسب التعميم السنوي المعتمد من اتحاد الكرة.