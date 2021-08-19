«آسيوية الملاكمة» تنطلق اليوم بمشاركة 17 دولة

دبي (وام)

اختارت اللجنة الفنية لبطولة آسيا للشباب والناشئين للملاكمة في دبي الحكمين الدوليين الإماراتيين سلطان الوالي ومحمد خوري، للمشاركة في إدارة النزالات في البطولة التي ستنطلق منافساتها الفعلية مساء اليوم، بمشاركة نحو 350 ملاكماً وملاكمة من 17 دولة في القارة الآسيوية.

وعبّر الحكم الدولي سلطان الوالي عن سعادته لاختياره وزميله محمد خوري الذي يعد أصغر حكم ملاكمة إماراتي يحمل شهادة 3 نجوم للمشاركة في تحكيم المنافسات، مؤكداً أن الجهود التي يبذلها اتحاد الملاكمة برئاسة أنس العتيبة في تطوير المحكمين، من خلال تنظيم الدورات والاحتكاك، مهدت لهما الطريق لاحتلال مكانة دولية كبيرة تضعهما في الواجهة الدولية.

وكانت وفود المنتخبات المشاركة في المنافسات قد أكملت وصولها إلى دبي وسط حفاوة واستقبال مميزين، ووفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة. وعبر رؤساء الوفود المشاركة عن ارتياحهم الكامل للجاهزية والاستعداد العالي بالتزامن مع توفير جميع شروط الصحة والسلامة للجميع، معربين عن تقديرهم البالغ لما ستسفر عنه البطولة من مكاسب تنظيمية مميزة.

وفي سياق متصل تم سحب قرعة البطولتين بحضور حسن الحمادي مدير البطولة، وعمر الجابري رئيس اللجنة الفنية، ومندوبة الاتحاد الدولي للملاكمة الكازاخستانية مارينا ني، بمشاركة ممثلي الوفود الرسمية، وقبل إجراء القرعة قامت مارينا ني ممثلة الاتحاد الدولي للملاكمة بشرح التعليمات الفنية التي يوصي بها الاتحادان الدولي والآسيوي بخصوص النزالات، تزامناً مع الإجراءات الاحترازية، وأكدت أن اللجنة الفنية حريصة على الالتزام بالتعليمات والقوانين لكي تخرج البطولة في أبهى صورة.