كريستوف يبحث عن الفوز في جولة النرويج للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

يتطلع النرويجي ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات للدراجات إلى تحقيق فوز جديد في جولة النرويج 2021 التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 22 أغسطس، بعد فوزه في مرحلة من السباق فضلاً عن فوزه بقميص النقاط وقميص التصنيف العام في النسخة الأخيرة من الجولة عام 2019. وسيشارك الدراج المتخصص بسباقات السرعة في الجولة إلى جانب تشكيلة تضم مواطنيه فيجارد ستيك لاينجن وسفين إريك بيستروم، فضلاً عن ألكسندر ريابوشينكو، والدراجين فين فيشر-بلاك وفيلكس غروس اللذين انضما مؤخراً إلى صفوف الفريق، حيث سيكون السباق هذا الأسبوع سباقهما الأول مع الفريق.

وتعليقاً على السباق المقبل، قال ألكسندر كريستوف: «لجولة النروج مكانة خاصة في قلبي، فهي تقام في بلادي وفي منطقتي «شترافانجر» على وجه التحديد، ما يمكّن عائلتي وأصدقائي من مشاهدتي خلال السباق. وسنشارك في الجولة بتشكيلة شابة تتضمن عدداً من الدراجين الجدد، لذا فإننا نتطلع إلى خوض السباقات بحماس. كانت مشاركتي الأخيرة في الجولة عام 2019، وتمكنت آنذاك من الفوز باللقب، وآمل أن أتمكن من تقديم أداء مماثل هذا العام وتحقيق الفوز مجدداً».