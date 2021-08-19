الأهلي.. «العيادة الخالية»

القاهرة (د ب أ)

أعلن النادي الأهلي جاهزية لاعبيه، حسين الشحات ومحمود متولي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومصطفى شوبير، لمواجهة المصري اليوم في المرحلة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وقال أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن أيمن أشرف مدافع الفريق انتظم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد جلسة الاستشفاء التي خضع لها، ومن ثم سيكون جاهزاً لمباراة المصري، وفقاً لرؤية الجهاز الفني. وأضاف أن أيمن أشرف تعرض لكدمة قوية في «عضلة السمانة» كانت سبباً في استبداله أمام طلائع الجيش، حتى لا تتفاقم شكواه من الإصابة.

وأوضح أن حسين الشحات، الجناح الأيمن، اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي، بعدما اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية، وانتظم في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي. وتابع: وليد سليمان، صانع الألعاب، بات جاهزاً طبياً للمباراة المقبلة، وذلك في ضوء الرؤية الفنية لبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بعد أن شارك في التدريبات الجماعية للفريق عقب تعافيه نهائياً من آلام العضلة الخلفية.

وأشار أبوعبلة إلى أن مصطفى شوبير، حارس المرمى، انتظم في التدريبات الجماعية، بعد أن تغيب لمدة يومين بسبب شكواه من كدمة في مفصل اليد.

وكشف طبيب الأهلي أن المهاجم محمد شريف شارك في جانب كبير من التدريبات البدنية والجماعية للفريق من خلال برنامج محدد في إطار تجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية بشكل كامل، مشيراً إلى أنه سيخضع لفحص طبي لحسم إمكانية لحاقه بمباراة الفريق القادمة.

وشدد أبوعبلة على أن المدافع محمود متولي جاهز تماماً لمواجهة المصري، بعد أن تعافى من آلام الفم، وشارك في التدريبات الجماعية.

يذكر أن الأهلي يتبقى له ثلاث مباريات في بطولة الدوري المصري، الأولى مع المصري في الإسكندرية، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

ويحتل الأهلي المركز الثاني حالياً بترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف الزمالك «المتصدر»، والذي أصبح بحاجة للحصول على ست نقاط في مبارياته الثلاث الأخيرة، للتتويج باللقب للمرة الثالثة عشرة في تاريخه والأولى منذ خمسة أعوام.