حازم إمام: «الأزمات» فجرت «الطاقات» في الزمالك!

مصطفى الديب (القاهرة)

يعد الدوري المصري على «صفيح ساخن» في الوقت الراهن، وقبل «ثلاث جولات» من النهاية لم تتضح الصورة، رغم تصدر الزمالك للبطولة بفارق 4 نقاط عن الأهلي أقرب منافسيه، وهو ما لم يحدث منذ سنوات طويلة.

ورغم الظروف الصعبة التي مر بها «البيت الأبيض» من تغيير إدارات وأجهزة فنية، إلا أن «الفريق الملكي» قاتل، ليبقى على القمة بكل قوة، ولكن المؤكد أن هناك أسباباً وراء ما يحدث في «القلعة البيضاء»، وكذلك الدوري المصري عموماً، نتعرف عليها من خلال حوار خاص لصحيفة «الاتحاد» مع «النائب» حازم إمام نجم مصر والزمالك السابق الذي تحدث في كل القضايا التي تخص الكرة المصرية.

في البداية، وجه حازم إمام رسالة إلى لاعبي الزمالك، قال فيها: بكل تأكيد الدوري لا يزال في الملعب، ويجب القتال حتى النهاية وصافرة آخر مباراة، وعلى الجميع أن يضع «دوري 2002» الذي فزنا به في «الحسبان»، حيث دخلنا المباراة الأخيرة، وكان كل أملنا أن يتعادل الأهلي، ونلعب مباراة «فاصلة»، إلا أن إنبي حقق «المفاجأة» وفزنا بـ «الدرع» في المباراة الأخيرة، لذلك على اللاعبين أن يحذروا كل الحذر، وأن يلعبوا بنفس الروح والقتال حتى النهاية.

وعن وجود الزمالك على القمة، رغم الظروف الصعبة التي مر بها النادي والفريق، من تغيير إدارات، وكذلك الجهاز الفني، قال: لا شك أن الظروف التي تعرض لها الفريق صعبة للغاية، إلا أن اللاعبين هم السبب الأساسي، لأنهم من يريدون، وهم يقاتلون من أجل ناديهم والفريق وكيانهم، وهذه الروح السبب الرئيسي، في وجود الفريق في الصدارة حالياً، لاسيما أن الروح القتالية، وعدم النظر إلى الظروف المحيطة، والسعي نحو تحقيق هدف واحد، أهم عوامل النجاح.

وأضاف: في بعض الأحيان الظروف السيئة والصعبة تجعلك تخرج أفضل ما فيك، وليس العكس، كما هو دارج، وهذا ما حدث مع لاعبي الزمالك الذين أخرجوا أجمل ما فيهم.

وأشاد حازم إمام بإدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، وقال: هذه الإدارة لعبت دوراً مهماً أيضاً، حيث وفرت الهدوء في وقت صعب للغاية، وحاولت بكل قوة إبعاد الفرق واللاعبين عن «الأجواء الصعبة»، وكذلك عدم التدخل في عمل الجهاز الفني، وترك كل الأمور في يد المدرب كارتيرون، الأمر الذي أسهم في مزيد من الاستقرار والقوة.

وشدد حازم إمام على أن هذا الجيل، كان يجب أن يفوز ببطولة كبرى، لاسيما أنه رائع، ويضم «كوكبة من النجوم»، وقال: ليس تقليلاً من «السوبر المصري» أو «الأفريقي»، ولكن بكل تأكيد الدوري شيء آخر، لأنه يحتاج إلى نفس طويل وصبر بلا حدود.

وعن رأيه فيما يقال إن هذا الدوري بعشر بطولات، في حال فوز الزمالك به، لأنه جاء بعد ظروف صعبة، قال: لا أتفق مع هذا الرأي، لأن الدوري هو دوري، ولكن قيمته في المنافسة القوية، والفوز به إذا قدر سيكون بعد ظروف غاية في الصعوبة وكما أكدنا، هذا ما يجب أن نشكر عليه اللاعبين والجهاز الفني الذين تعاملوا في ظروف قاسية للغاية.

وعن الأسباب التي جعلت البطولة «ملتهبة»، أكد نجم الزمالك أن المنافسة بكل تأكيد تصنع السخونة، والصراع على اللقب، وكذلك الموقف الصعب على الهبوط، بين أكثر من فريق أوجد جواً ساخناً للغاية.

ووصف حازم إمام ما يثار عن «تفويت» بعض الفرق للمباريات بـ «الكلام الفارغ»، وقال: قالوا إن الإسماعيلي ترك المباراة للزمالك، وهذا ليس صحيحاً على الإطلاق، والدليل أن «الدراويش» خسر المباراة التي تلتها مباشرة أيضاً، وشدد على أنه لا يوجد مدرب يريد أن يخسر، أو يطلب من لاعبيه أن يخسروا، وكذلك اللاعبون.

وتطرف نجم الكرة المصرية إلى إدارة المسابقة، مؤكداً أنها أسوأ ما في الكرة المصرية، وقال: لدينا منتخب قوي، وكل مقومات النجاح، ولكن مع كل أسف إدارة الدوري تعد الأسوأ على الإطلاق، وهي ما تمحو كل ما هو جيد، وتحديداً جدول الدوري الذي يعد من الغرائب فعلاً، ويتم التأجيل فيه على «المزاج».

وأضاف: أعتقد أنه يجب تطبيق اللوائح على الجميع، وعدم الانصياع لطلبات الأندية، وقتها ستكون للكرة المصرية والدوري شأن آخر.

وأكد حازم إمام أن بعض الفرق تشعر بـ «الظلم» لمجاملة الفرق الأخرى، وتأجيل المباريات، وعدم تطبيق تكافؤ الفرص في كل الأوقات، وهذا أمر حقيقي، والانصياع لطلبات بعض الأندية، يؤدي إلى فشل البطولة، وعلى اتحاد الكرة تجربة أن يتماسك أمام الفرق الكبرى لبعض الوقت، وأن ينفذ قراراته هو، وقتها «ينصلح» الحال.

أما عن إدارة الكرة، من خلال لجنة، وصف حازم إمام ذلك بالشيء السيئ، وقال: لا يمكن أن تدار الكرة المصرية بـ «لجنة» منذ أكثر من عامين، وكان من المفترض أن تكون هناك انتخابات، بعد رحيل اللجنة الأولى، وفوجئنا بـ «لجنة» ثانية، وأتمنى أن تكون هناك انتخابات عاجلة، وأن يدير الكرة مجلس إدارة «منتخب» وهذا هو الأصلح للكرة المصرية، وليس ما يحدث الآن.

ورد حازم إمام على سؤال حول قوة الاتحاد مقابل الأندية: بكل تأكيد الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة والاتحاد ليس له «سند»، في حين أن الناديين لهما جماهير قوية، خاصة مع وجود «السوشيال ميديا» التي غيرت قواعد الكثير من الأمور، وأرى أن الحل في يد الاتحاد إذا طبق لوائحه ونفذ برنامج مسابقاته على الجميع بشكل واحد، وقتها سيكون قوياً، ولن يكون هناك أي«لغط»، حيث لن يعطي الفرصة لـ «القيل والقال».

ونفى نجم «القلعة البيضاء» اتهامه بالسلبية، وعدم الدفاع عن قضايا نادي الزمالك، وقال: بالعكس أنا أدافع بكل قوة، وفي كل مكان أتواجد فيه عن النادي وقضاياه، ولكن البعض يحب الدفاع على طريقة «السباب»، وهذه ليست طريقتي على الإطلاق، ولن أنساق لها مهما كانت الدوافع، وسأظل مدافعاً، عن النادي في كل شيء.

وأشار إلى أنه لا توجد قضية أو موقف لم أتحدث فيه أو أقف في «صف» الزمالك، ولكن هناك أيضاً من يعتبر أن الهجوم على الأهلي هو دفاع عن الزمالك، وهذه أيضاً ليست طريقتي.

العمل العام في الرياضة «مرفوض»

شدد حازم إمام نجم الزمالك السابق، على أنه يرفض العمل العام في الوسط الرياضي حالياً، وقال: منذ أن عملت في اتحاد الكرة، قررت عدم تكرار التجربة ثانية في الوقت الراهن، ولن أترشح للانتخابات، سواء في نادي الزمالك أو اتحاد الكرة.