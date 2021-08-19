«البركان» ينفجر في وجه «العميد» بـ «الثلاثة»

معتصم عبدالله (عجمان)

قاد الكولومبي يورليس مينا والتونسي محمد فراس بالعربي، فريق عجمان لإلحاق الخسارة بضيفه النصر 3-0، على استاد راشد بن سعيد، في ختام اليوم الأول لانطلاقة «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو الفوز الثاني فقط في المباريات الافتتاحية لـ «البرتقالي» في دوري المحترفين، بعد الأول أمام ذات المنافس «العميد» 1-0 موسم 2018- 2019.

وفرض «البرتقالي» أفضليته سريعاً، بهدف مبكر لمهاجمه الكولومبي يورليس مينا الذي احتفل بهدفه الأول في «دورينا»، بعدما أرسل كرة من مسافة بعيدة، مستغلاً الخروج الخاطئ للحارس أحمد شمبيه في الدقيقة الثانية، قبل استبدال الأخير بداعي الإصابة ودخول الحارس «البديل» عبدالله التميمي.

وتواصلت أفضلية «أصحاب الأرض» في الشوط الثاني، بفضل ثنائية التونسي بالعربي الذي عزز تقدم «البرتقالي» بالهدف الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يضيف الثالث في الدقيقة 56، ليلحق بثنائي الوحدة جواو بيدرو وعمر خربين في صدارة الهدافين منذ اليوم الأول برصيد ثنائية لكل لاعب.

في المقابل، مثلت الخسارة أمام «البرتقالي» الثانية في آخر 7 مباريات افتتاحية لـ «العميد» في «دوري المحترفين» مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث، علماً بأن النصر لم يفز في مباراته الأولى بالدوري في آخر ثلاث مواسم على التوالي ليصل إلى الموسم الرابع بالخسارة الجديدة 0-3 أمام عجمان.