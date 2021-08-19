الأندية ترفع شعار الاستقرار .. «الثلاثة الجدد» على «الدكة»

الأندية ترفع شعار الاستقرار .. «الثلاثة الجدد» على «الدكة»



منير رحومة (دبي)

يشهد الموسم الجديد لـ «دوري أدنوك للمحترفين» ظهور ثلاثة وجوه جديدة بين الأجهزة الفنية للأندية هم: الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين، والمغربي طارق السكتيوي مدرب «صقور الإمارات»، والتونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة.

وفي المقابل هناك11 مدرباً سبق لهم العمل في دوري المحترفين، سواء مع نفس الفرق أو أندية أخرى. وباستثناء سيرجي ريبروف الذي لا يملك فكرة كبيرة عن كرة الإمارات، فإن السكتيوي سبق له اللعب في عجمان، إلى جانب العبيدي الذي قاد العروبة إلى التأهل من دوري الدرجة الأولى إلى «المحترفين» خلال الموسم الماضي.

ورفعت الأندية شعار الاستقرار الفني، بحفاظ 10 مدربين على مواقعهم، بهدف الحفاظ على الأجواء الإيجابية، ومنح الأجهزة الفنية الفرصة الكافية للعمل ومساعدة الفرق على الارتقاء بالمستوى الفني، وحصد النتائج المرجوة.

والملاحظ في الموسم الجديد، بروز المدربين العرب بصورة لافتة، حيث نجد المواطنين عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، ومهدي علي مدرب شباب الأهلي، والسوري محمد قويض مدرب الظفرة، بالإضافة إلى السكتيوي والتونسي العبيدي.

ويأتي بعدهم «اللاتينيون» بوجود 4 مدربين هم: الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، والبرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، ومواطنه كايو زاناردي مدرب خورفكان، وخورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء من أوروجواي، بينما نجد بقية المدربين من أوروبا مثل الهولنديين تين كات «الوحدة»، ومارسيل كايزر «الجزيرة»، ومن أوروبا الشرقية، الصربي جوران «عجمان»، والأوكراني ريبروف «العين»، والروماني دانيل إيسايلا «بني ياس».

المدربون



عبدالعزيز العنبري

الفريق: الشارقة

الجنسية: الإمارات

مهدي علي



الفريق: شباب الأهلي

الجنسية: الإمارات

محمد قويض

الفريق: الظفرة

الجنسية: سوريا



طارق السكتيوي

الفريق: الإمارات

الجنسية: المغرب

فتحي العبيدي

الفريق: العروبة

الجنسية: الإمارات

رامون دياز

الفريق: النصر

الجنسية: الأرجنتين

أودير هيلمان

الفريق: الوصل

الجنسية: البرازيل



كايو زاناردي



الفريق: خورفكان

الجنسية: البرازيل

خورخي داسيلفا

الفريق: اتحاد كلباء

الجنسية البرازيل

تين كات

الفريق: الوحدة

الجنسية: هولندا

مارسيل كايزر

الفريق: الجزيرة

الجنسية: هولندا

جوران تيفجوديتش



الفريق: عجمان

الجنسية: صربيا

سيرجي ريبروف

الفريق: العين

الجنسية: أوكرانيا

دانيل إيسايلا

الفريق: بني ياس

الجنسية: رومانيا