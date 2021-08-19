«صاروخ ماجد» يصطاد «الصقور»



منير رحومة (دبي)

حقق شباب الأهلي فوزاً صعباً خارج ملعبه عندما تغلب على فريق الإمارات بهدف جاء بتسديدة صاروخية من ماجد حسن في الدقيقة 62، وذلك خلال مباراة حفلت بالإثارة والندية، ضمن الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين».

وشهد الشوط الأول تكافؤاً بين الفريقين، وسجل «الصقور» هدفاً عن طريق أحمد محمود، لكن الحكم ألغاه بعد تدخل تقنية الفيديو، ومنح ركلة جزاء لمصلحة «الفرسان»، والتي أخفق في تسجيلها البرازيلي كارلوس إدواردو لتنتهي الفترة الأولى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح ماجد حسن في إنهاء «عناد» الشباك لفريقه بـ «تسديدة صاروخية» من خارج منطقة الجزاء، افتتح بها التسجيل لشباب الأهلي، مانحاً فريقه الأسبقية في النتيجة، وشحنة معنوية لإكمال المباراة بروح عالية.

وفي المقابل، افتقد «الصقور» للأدوات التي تؤهله للعودة في المباراة، حيث لم نشهد ردة فعل قوية، باستثناء بعض المحاولات الفردية المتسرعة، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لـ «الفرسان» في افتتاح الدوري، مقابل بداية متعثرة لـ «الصقور» بعد عودته إلى دوري المحترفين.