الوحدة.. «رباعية» بـ«القوة الضاربة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

كشف الوحدة عن طموحاته في «دوري أدنوك للمحترفين»، بفضل القوة الهجومية الضاربة التي يملكها الفريق، خاصة «الثنائي» جواو بيدرو وعمر خريبين اللذين أحرزا الأهداف الأربعة «مناصفة» في شباك العروبة في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم «الخميس»، على استاد الفجيرة، في الظهور الأول للعروبة بالدوري.

واحتاج «أصحاب السعادة» إلى 12دقيقة فقط، لافتتاح التسجيل عن طريق هدافه الجديد جواو بيدرو بـ «رأسية متقنة» من صناعة محمد برغش، وكرر اللاعب نفسه صناعته للأهداف عن طريق الهدف الثاني الذي سجله السوري عمر خريبين بالطريقة نفسها في الدقيقة 25، ويعود جواو بيدرو، لتسجيل الهدف الثالث لفريقه وثنائيته الأولى هذا الموسم في الدقيقة 39، لينهي الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة.

وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني، سجل عمر خريبين الهدف الرابع لـ «العنابي» من ضربة جزاء، وهي الثنائية الأولى له أيضاً هذا الموسم.

و الفوز الكبير هو الثالث على التوالي للوحدة في ثلاثة مواسم بنتائج كبيرة، في الجولة الأولى من الدوري، حيث أحرز في الموسم الماضي سداسية في شباك حتا، و«سداسية» في مرمى اتحاد كلباء في «الموسم الملغي».

وتجرع العروبة الخسارة الأولى التاريخية في عصر «الاحتراف» بعد الصعود، في أول ظهور له في «دوري أدنوك للمحترفين»، ولم ينجح في تسجيل أي هدف خلال اللقاء، وكتابة التاريخ.