منتخبنا يستهل مشواره في مونديال الشاطئية بالفوز على تاهيتي

موسكو (الاتحاد)

استهل منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية مشاركته في مونديال روسيا 2021 بالفوز على نظيره منتخب تاهيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جرت اليوم في ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو لحساب المجموعة الثانية، سجل أهداف منتخبنا كل من وليد بشر، حسن علي، لاعب منتخب تاهيتي بالخطأ في مرماه وأحمد بشر. شهد المباراة، علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الكرة الشاطئية، وإبراهيم المنصوري نائب رئيس اللجنة، وآدم النعيمي عضو اللجنة، إضافة إلى وفد من سفارة الدولة في روسيا. ويلتقي منتخبنا في المباراة الثانية نظيره منتخب موزمبيق يوم السبت المقبل الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات.