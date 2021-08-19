«كبار الليجا» في مهمة «تأكيد الانطلاقة»

مدريد (أ ف ب)

يتطلع برشلونة إلى مواصلة تأقلمه مع رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما يحلّ ضيفاً على أتلتيك بلباو في «سان ماميس» يوم السبت المقبل في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني، آملاً بتحقيق انتصاره الثاني توالياً.

وتُفتتح المرحلة غداً الجمعة بمواجهة ريال بيتيس وضيفه قادش على استاد بينتو فيامارين.

حقّق الفريق «الكتالوني» بداية جيدة الأسبوع الماضي، عندما أكرم وفادة ريال سوسييداد 4-2 بفضل ثنائية للدانماركي مارتن برايثوايت، ليستهل حقبته، من دون أفضل لاعب في العالم ست مرات على نحو جيد.

وقدم رجال المدرب الهولندي رونالد كومان، الذين اكتفوا الموسم الماضي بالمركز الثالث خلف قطبي العاصمة أتلتيكو وريال، أداءً مقنعاً في مواجهة سوسيداد الذي مني بهزيمته الـ24 توالياً في الدوري على أرض منافسه «الكتالوني»، وتحديداً منذ التعادل 1-1 في 9 أبريل 1995.

وحافظ برشلونة على تقليده في المباريات الافتتاحية على أرضه، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة تعود إلى العام 1939 أمام جاره إسبانيول، بحسب «أوبتا» للإحصاءات.

إلا أنّ الثبات الفني سيكون التحدّي الأبرز أمام العملاق الكتالوني في المراحل المقبلة، خصوصاً أنّ الفريق سيكون تحت ضغط جماهيري واسع، وهو ما ظهر من خلال امتعاض عشاقه الذين طالب بعضهم برحيل الرئيس الجديد جوان لابورتا لتحميله مسؤولية رحيل ميسي.

بدوره، اكتفى أتلتيك بلباو تاسع الموسم الماضي، بالتعادل السلبي في المرحلة الأولى أمام إلتشي، ويطمح بقيادة المدرب مارسيلينو جارسيا تورال إلى تحقيق المفاجأة على أرضه وبين جماهيره.

وكان الفريقان التقيا قبل أربعة أشهر في نهائي كأس ملك إسبانيا عندما اكتسحه برشلونة 4-صفر بفضل ثنائية ميسي، علماً أنّ بلباو كان حرم الفريق الكتالوني من لقب الكأس السوبر المحلية عندما فاز عليه 3-2 في ديسمبر الماضي.

وأعلن برشلونة الأسبوع الماضي أنّ أربعة من نجومه البارزين، جوردي ألبا، سيرجيو روبرتو، جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وافقوا على تخفيض رواتبهم.

وعن هذا الأمر، قال كومان: «نعرف تماماً الوضع الاقتصادي للنادي، يحتاج الأمر للمساعدة بكل طريقة ممكنة، وبالتالي فإنّ خطوتهم محل تقدير كبير».

وأبدى الهولندي رغبته بتعاقدات جديدة قائلاً: «نواجه نقصاً في المهاجمين، لذا تحدثنا عن إمكانية التعاقد مع مهاجم من طينة مختلفة، ولكنّ الأمر يعتمد على قدرتنا للتعاقد، الأمر منوط بنظام الشفافية المالية، وفي حال كنا قادرين، فمن المحتمل أن نضمّ مهاجماً».

وما لا شك فيه أنّ المباراة ستُشكل اختباراً مهماً لـ «البلوجرانا»، إذ إنّ بلباو سيحاول استغلال الفترة الدقيقة التي يمرّ بها خصمه لاقتناص فوز مهم في بداية مشوار «الليجا» وتعويض بدايته البطيئة أمام إلتشي.

وتلقى برشلونة دفعة فنية جيدة من خلال عودة المدافع أوسكار مينجيسا للتمارين بعد تعرّضه لإصابة خلال أولمبياد طوكيو مع المنتخب الإسباني، من دون تأكيد مشاركته بعد، فيما يستمر غياب أنسو فاتي، الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيجن، الفرنسي عثمان ديمبلي والأرجنتيني سيرجيو أجويرو بداعي الإصابة.

ويطمح ريال مدريد بقيادة مدربه الجديد-القديم الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى متابعة عروضه القوية، بعدما استهل البطولة بفوز ساحق على ألافيس 4-1، عندما يزور ليفانتي يوم الأحد المقبل.

ويدين النادي المدريدي بفوزه الافتتاحي إلى مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة صاحب الهدفين، فيما أضاف المدافع ناتشو فرنانديس الثالث والبديل البرازيلي فينيسيوس جونيور الرابع.

وكانت انتشرت شائعات في الأيام الماضية، حيال إمكانية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة الإسبانية، لكنّ أنشيلوتي نفى الرغبة بإعادته.

ودخل الفريق «الملكي» إلى الموسم الجديد بحلّة جديدة مع رحيل وجوه عدة بنت أمجاد النادي، على غرار قلب دفاعه وقائده سيرجيو راموس المنتقل إلى سان جيرمان ومدافعه الآخر الفرنسي رافايل فاران الذي انضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما قرر مواطنه زين الدين زيدان التخلي عن مهماته التدريبية.

في مقابل تلك الغيابات، دعّم نادي العاصمة صفوفه بالمدافع النمساوي دافيد ألابا قادماً من بايرن ميونيخ الألماني بعد انتهاء عقده، وقد خاض مباراته الرسمية الأولى في الليغا الأسبوع الماضي.

وتلقى ريال نبأ ساراً بعودة المدافع داني كارفاخال، الذي مدّد عقده مع «الميرنجي» حتى العام 2025، إلى التمارين عقب تعافيه من سلسلة إصابات حرمته من المشاركة سوى في 15 مباراة الموسم الماضي، ومن المحتمل أن يشركه أنشيلوتي ليمنحه بعض الثقة.

وفي المقابل، كان ليفانتي اكتفى بالتعادل أمام قادش خارج أرضه 1-1 في الأسبوع الأول.

وتُعتبر المباراة ثأرية بامتياز للفريق المدريدي، بعدما خسر على ملعبه في سانتياغو برنابيو المباراة الأخيرة أمام ليفانتي 2-1 في مباراة شهدت طرد البرازيلي إدير ميليتاو في الدقيقة الثامنة.

ويخوض أتلتيكو مدريد حامل اللقب بقيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مباراة سهلة نسبياً أمام إلتشي على ملعبه في واندا ميتروبوليتانو بعد غد.

واستهل فريق العاصمة حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2014، بأفضل طريقة من خلال الفوز خارج قواعده على سلتا فيجو 2-1 الأحد الماضي.

ويدين الفريق الذي بدأ اللقاء بإبقاء الهداف الأوروجوياني لويس سواريز على مقاعد البدلاء، بفوزه في مستهل الموسم للأرجنتيني أنخل كوريا الذي سجل الهدفين.

من جهته، حقّق إلتشي بداية مقبولة من خلال تعادله أمام بلباو من دون أهداف.

وفي أبرز المباريات الأخرى، يحلّ إشبيلية ضيفاً ثقيلاً على خيتافي الاثنين، فيما يختتم أوساسونا المرحلة في اليوم نفسه باستضافة سلتا فيجو.