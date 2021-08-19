ملعبا آل مكتوم ومكتوم بن راشد يحتضنان «وديتي» السودان والنيجر

معتصم عبدالله (دبي)

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يستقبل اتحاد الكرة في الساعات الأولى من فجر السبت المقبل بعثة منتخب السودان الأول لكرة القدم، والذي يقيم معسكراً إعدادياً بالإمارات من 20 إلى 27 أغسطس الحالي، في إطار تحضيرات «صقور الجديان» لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتصل بعثة «صقور الجديان»، عبر مطار دبي الدولي، حيث تقرر أن تحل البعثة بفندق ميدان، على أن يؤدي «صقور الجديان» برنامج حصصه التدريبية تحت إشراف مدربه الفرنسي هوبيرت فيلود بملعب نادي ضباط الشرطة بدبي.

ويواجه السودان خلال فترة معسكره الإعدادي منتخب النيجر في مباراتين على التوالي، الأولى على استاد آل مكتوم بنادي النصر في الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، والثانية في الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي «الممزر».

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة رسمياً عن فتح الباب أمام الحضور الجماهيري في المباراتين بما نسبته 60% ووفقاً للإجراءات الصحية المطلوبة، وتماشياً مع قرار الاتحاد السماح بالحضور في مدرجات الملاعب خلال مباريات الموسم 2021- 2022، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأعد اتحاد كرة القدم برنامجاً متكاملاً لبعثة منتخب السودان، والوفد المرافق من الأجهزة الإدارية والفنية ووفد الإعلاميين، في إطار حرصه على توفير كل أسباب النجاح للمعسكر، الذي سيقام في إمارة دبي، بدايةً بمقر الإقامة والمواصلات وملعب وصالة تدريب وملاعب لإقامة المباراتين الوديتين، إلى جانب تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد وإجراء الفحوصات اللازمة لأعضاء بعثة منتخب السودان من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين.

وتأتي استضافة الاتحاد لمنتخب السودان، تأكيداً للعلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات، بما فيها المجال الرياضي ولعبة كرة القدم تحديداً، حيث سبق أن استضافت الدولة العديد من معسكرات الفرق والمنتخبات السودانية والفعاليات الكروية، أهمها مباراة «الكلاسيكو السوداني» بين الهلال والمريخ باستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي عام 2018 تحت شعار «لقاء الأشقاء على أرض الوفاء»، وشهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً من محبي الكرة السودانية.

وتضم بعثة «صقور الجديان» الذي يؤدي حصة تدريبية أخيرة بالعاصمة السودانية الخرطوم في الساعة السابعة صباح غد «الجمعة» قبل السفر مساءً إلى دبي، 25 لاعباً هم: علي أبو عشرين، محمد أحمد أرنق، أحمد إبراهيم وضاح، سمؤال ميرغني، فارس عبدالله، عمر المصري، نصر الدين الشغيل، صلاح عادل، أبو عاقلة عبدالله، ياسر مزمل، محمد عبدالرحمن، وليد بخيت «الهلال»، منجد النيل، أمير كمال، ضياء الدين محجوب، محمد الرشيد، رمضان عجب، الجزولي نوح «المريخ»، اسحق أدم «الأهلي شندي»، حسين إبراهيم الجريف «هلال بورتسودان»، شرف الدين شيبوب «الرياضي القسطنطيني الجزائر»، أطهر الطاهر «سموحة المصري»، ياسين حامد «سبارتكوس المجري»، معاذ عبدالرحيم «القوز» «الخرطوم الوطني».

ويستهل منتخب السودان مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى «مونديال 2022» ضمن المجموعة التاسعة بمواجهة مضيفه المغرب في 2 سبتمبر المقبل، فيما ستكون مباراته الثانية أمام ضيفه غينيا بيساو بأمدرمان في 7 سبتمبر، في المقابل أسفرت قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2022 في وضع «صقور الجديان» ضمن المجموعة الرابعة مع نيجيريا، مصر، وغينيا بيساو.