«أبيض السيدات» يواجه المالديف

دبي (الاتحاد)



يستعد منتخبنا الوطني للسيدات لمواجهة المالديف يوم الأحد المقبل، في المباراة الودية الأولى، وذلك في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، خلال التجمع الحالي الذي يأتي ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات المقررة في الهند 2022.

وأدى منتخب السيدات أول تدريب، تحت قيادة المدربة الوطنية حورية الطاهري، بمشاركة جميع اللاعبات اللاتي تم اختيارهن للمعسكر الحالي الذي يستمر حتى يوم 25 أغسطس الجاري، وشملت الحصة الأولى تدريبات بدنية وتكتيكية وقبلها، حديث للقائمين على المنتخب بأهمية هذه المرحلة التي تسبق التصفيات التي تقام في بيروت من 17 إلى 23 سبتمبر المقبل.

وقالت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسة لجنة كرة القدم النسائية أن اللجنة وبالتنسيق مع الجهات الفني وضعت برنامجاً مناسباً للمنتخب استعداداً للتصفيات، يشمل تجمعات داخلية وخارجية ولعب مباريات مع منتخبات آسيوية، بهدف الإعداد الأمثل للتصفيات التي نتطلع من خلالها إلى الظهور بمستوى مميز والخروج بنتائج إيجابية، تضمن لنا المنافسة على انتزاع البطاقة المؤهلة إلى النهائيات، على الرغم من صعوبة المجموعة.

وأوضحت رئيسة لجنة كرة القدم النسائية، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، يولي اهتماماً كبيراً بقطاع الكرة النسائية بشكل عام ومنتخب السيدات بشكل خاص، من خلال الدعم المستمر والمتواصل لبرامج اللجنة ومبادراتها التي تشمل إقامة مسابقات محلية لمختلف الفئات العمرية في الموسم الجديد، وتأهيل كوادر فنية وإدارية وحكمات للإشراف على هذه المسابقات.