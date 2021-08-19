الاتحاد العربي يشيد بجاهزية مسبح مدينة محمد بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد طه الكشري رئيس الاتحاد العربي للسباحة عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، باستعدادات أبوظبي ومسبح مدينة محمد بن زايد لاستضافة البطولة العربية في أكتوبر المقبل، جاء ذلك خلال زيارته لبحث أخر الاستعدادات قبل استضافة حدثني بارزين في السباحة، هما البطولة العربية ثم بطولة العالم للسباحة.

وأكد عبدالله الوهيبي مدير إدارة تطوير الأندية والمواهب بمجلس أبوظبي الرياضي، الأمين العام لاتحاد السباحة «أن رئيس الاتحاد العربي أشاد بجودة المرافق، والمسبح المدعم بنظام التوقيت الالكتروني الأحدث عالميا مع شاشات العرض المتطورة، وتم تحديد خطوط سير الرياضيين والمشاركين بالمنشأة وتحديد أماكن التواجد المختلفة، بناء علي البروتوكولات الصحية المعتمدة، وأيضا الاطلاع علي تجهيزات المركز الطبي ومحطة مكافحة المنشطات وخطط الإخلاء والخدمات الطبية».

كما شملت الزيارد الفنادق المرشحة لاستضافة الفرق واجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي والاجتماعات الفنية والتنظيمية الأخرى، بالإضافة إلى الاطلاع على جاهزية الحكام الوطنيين والاتفاق على تنظيم دورة أساسية في أكتوبر بإشراف الاتحاد العربي، ويعقبها دورة متقدمة بإشراف الاتحاد الآسيوي نوفمبر المقبل، في إطار الاستعدادات لبطولة العالم للسباحة. ويضم المسبح الجديد مسبحاً أولمبياً 50 متر بعدد 10 مسارات رسمية مدعمة بنظام التوقيت الالكتروني، كما يوجد مسبح تدريب خارجي 25 متر بعدد 10 حارات يساعد على توفير الفرص السباحين للإحماء والتهدئة خلال فترة السباقات.

واطلع رئيس الاتحاد العربي للسباحة على منصات كبار الزوار ومدرجات اللاعبين واماكن الجمهور، حيث أوضح الوهيبي أن كافة الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات الصحة العامة ستكون مطبقة من خلال مساحات التباعد الاجتماعي وخدمة التطهير والتعقيم الدائم وكذلك اعداد مقاعد مخصصة بكل فريق لضمان الراحة والتباعد بالشكل اللازم.