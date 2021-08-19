«ريل ويرلد» يقود طموحات جودلفين في يورك

دبي (الاتحاد)

يعود الجواد «ريل ويرلد» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور، بقيادة الفارس المتدرب ماركو جياني للمشاركة في سباق سيمفوني جروب ستيرنسال ستيكس للفئة الثالثة بمضمار يورك السبت المقبل. وكان «ريل ويرلد» جاهزًا لسباق روز اوف لانكستر للفئة الثالثة في هايدوك قبل أسبوعين قبل أن يتم سحبه في صباح يوم السباق بسبب الأرضية الناعمة، حيث صوبه سعيد بن سرور بدلاً من ذلك إلى سباق يورك. وسيكون الفوز في سباق الفئة الثالثة أول انتصارا للفارس الإيطالي ماركو جياني في السباقات المصنفة، وكان الفارس البالغ من العمر 22 عاماً، قد تعرض لكسر صغير في ركبته إثر سقوطه من «بابا ستور» بمضمار لنجفيلد الخميس الماضي، وواجه انتظاراً لمعرفة ما إذا كان سيكون لائقاً للعودة إلى السرج في الوقت المناسب. وقال جياني: «لا يمكنني الانتظار، هذا سيعني لي الكثير، إنه حصاني المفضل ومن الجميل جداً أن تكون له جولات جيدة في السباقات الكبيرة، يجب أن تكون لديه فرصة كبيرة، لقد أصبت بكسر بسيط في ركبتي وسحبت رباطاً بعد السقوط، لكنه لم يكن كبيراً لحسن الحظ». ويتصدر جياني بطولة الفرسان المتدربين برصيد 38 فائزاً، بفارق 17 عن أقرب منافس سافي أوزبورن، وأقام الفارس الإيطالي شراكة مثمرة مع «ريل ويرلد»، وحقق فيها فوزه الأول في رويال أسكوت. وقال سعيد بن سرور: «نشعر بارتياح تجاه الأداء الذي قدمه ريال وورلد الذي تطور مستواه منذ فوزه في رويال أسكوت، والآن فاز بسباق قوائم، وبالتالي سنبحث له عن سباق جروب على مسافة تتراوح من الميل إلى الميل وربع الميل في المشاركة التالية». ومن جهة أخرى يتطلع ابن «دباوي» «البحر» بإشراف شارلي ابلبي، وقيادة جيمس دويل، لتسجيل فوزه الثالث على التوالي حيث يرتقي للمشاركة على مسافة أطول بسباق ستونهنج ستيكس «قوائم» لمسافة الميل في سالسبري المقرر غدا.