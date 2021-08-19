«رابطة المحترفين» تطلق «الفانتاسي»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين عن فتح باب التسجيل في الموسم الجديد للعبة «فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين» 2021-2022، التي تعد واحدة من المبادرات التي تشهد إقبالاً متزايداً، منذ تدشينها في عام 2018، وتتم المشاركة فيها عبر الموقع والتطبيق الخاص باللعبة المتوفر على أجهزة أندرويد وأبل، ويتيح للمشاركين اختيار تشكيلات فرقهم من نجوم الدوري، في محاولة لكسب أكبر عدد من النقاط أسبوعياً وشهرياً، وفي ختام كل دور، على أن تكون الجائزة الكبرى مخصصة لمن يجمع أكبر قدر من النقاط في نهاية الموسم.

وتشهد النسخة الجديدة للمسابقة، رفع عدد بطاقات التعزيز المخصصة لكل متسابق على مدار الموسم، والتي يمكن استخدام كل منها مرة واحدة فقط طوال الموسم، لتصبح 7، وهي: بطاقة تعزيز الكابتن، وعند تفعيل هذا البطاقة، تتضاعف نقاط الكابتن الذي اختاره المشارك ثلاثة أضعاف خلال الجولة التي يفعل فيها هذه البطاقة.

بطاقة تبديل غير محدود، وباستخدامها يمكن للمشارك إجراء عدد غير محدود من الانتقالات في جولة واحدة «ضمن حدود الميزانية»، وسيعود الفريق إلى التشكيلة القديمة بعد انتهاء الجولة التي تفعل فيها «البطاقة الرابحة».

بطاقة دكة البدلاء، التي تحتسب النقاط لجميع اللاعبين الخمسة عشر في الجولة التي تستخدم فيها هذه البطاقة، بمن فيهم اللاعبون الأربعة على دكة البدلاء، ولا يجوز استخدام بطاقة تعزيز أخرى مع هذه البطاقة حتى تكون فرص الاستبدال مماثلة للوضع الفعلي الطبيعي، حيث سيحصل اللاعب على نقاط لجميع لاعبيه الـ 15.

وبطاقة الميزانية المفتوحة، التي يمكن للاعب فانتاسي من خلالها إجراء عدد غير محدود من الانتقالات في تلك الجولة، بغض النظر عن الميزانية، ثم يعود الفريق إلى التشكيلة القديمة بعد انتهاء الجولة التي تفعل فيها «البطاقة الرابحة».

وبطاقة خط الدفاع «Park The Bus»، وسيكسب المستخدم ضعف النقاط لكل المدافعين الذين يضمهم في فريقه في تلك الجولة، ويستطيع اللاعبون إجراء التبديلات بشكل طبيعي ضمن الجولة، إلا أن النقاط ستحتسب فقط للمدافعين من ضمن تشكيلة الـ 11 لاعباً في اليوم الأخير من الجولة، ولن يحصل اللاعب على أي نقاط عن المدافعين الذين يبقيهم على دكة البدلاء في يوم الجولة المعني، وفي حال اختار اللاعب أحد المدافعين ليكون الكابتن، يحصل هذا اللاعب على عدد النقاط مضاعفاً 4 أضعاف في الجولة المعنية.

وبطاقة خط الهجوم، التي يكسب من خلالها المشارك ضعف النقاط لكل المهاجمين الذين يضمهم في فريقه في تلك الجولة. يستطيع اللاعبون إجراء التبديلات بشكل طبيعي ضمن الجولة، إلا أن النقاط ستحتسب فقط للمهاجمين من ضمن تشكيلة الـ 11 لاعباً في اليوم الأخير من الجولة، ولن يحصل اللاعب على أية نقاط عن المهاجمين الذين يبقيهم على دكة البدلاء في يوم الجولة المعني، وفي حال اختار اللاعب أحد المهاجمين ليكون الكابتن، يحصل هذا اللاعب على عدد النقاط مضاعفاً 4 أضعاف في الجولة المعنية.

وبطاقة الكباتن الاثنين، ويستطيع المستخدم كسب نقاط مضاعفة للاعبين يختارهما «كباتن» للفريق في تلك الجولة، ويمكن استخدام كل من «الكباتن» من أي مركز كان، وفي حال لم يلعب أحد الكباتن الاثنين، فلن يكون هناك «كابتن بديل» عن اللاعب الذي لم يلعب، ولن يكون للكابتن الثاني «2C» نفس وظيفة الكابتن الأساسي، أي أنه سيكون محدوداً كبطاقة تعزيز فقط، ويمكن للاعب تبديل الكابتن الثاني وإرساله إلى دكة البدلاء إذا رغب. إلا أنه لن يتم استبدال الكابتن الثاني تلقائياً في أي حال من الأحوال.

وخصصت الرابطة عدة جوائز للمشاركين، ويحصل الفائز الأسبوعي في الجولة على 500 درهم وتذكرتي مباراة فئة كبار الشخصيات لحضور مباراة فريقه المفضل، فيما ينال الفائز الشهري إقامة ليلة في فندق «قصر الإمارات» وتذكرتي مباراة فئة كبار الشخصيات.

أما جائزة المشاركة التي يتم الاختيار فيها بالقرعة شهرياً 3 فائزين، ينال كل منهم الكرة الرسمية للدوري وقميصاً لأحد الفرق وتذكرتي مباراة فئة كبار الشخصيات، وتقام نفس القرعة على جائزة الموسم الرياضي بواقع 3 فائزين يحصل كل منهم على الكرة الرسمية وقميص لأحد الفرق وإقامة ليلة في فندق «قصر الإمارات».

أما صاحب المركز الأول في ختام الدور الأول فينال 3 آلاف درهم، والثاني ألفي درهم، والثالث 1500 درهم، ونفس الجوائز لمن حقق أفضل ثلاثة مراكز في الدور الثاني.

أما بطل الموسم فينال مبلغ 10 آلاف درهم، ويحصل الثاني على 5آلاف درهم والثالث على 4 آلاف درهم.