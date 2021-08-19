أبوالشوارب: «الأخبار المغرضة» محاولة لـ «التشويش» على «العميد»

دبي (الاتحاد)

طالب عبدالرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، جماهير «العميد» الترفع عن عن متابعة «الأخبار المغرضة»، ومحاولات «التشويش» على الفريق قبل انطلاقة الموسم الجديد، مؤكداً على حرص كل العاملين في النادي العمل ليلاً ونهاراً من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق أمانيهم.

وقال أبو الشوارب، في بيان عبر الحساب الرسمي للنادي، «نبدأ على بركة الله الموسم الجديد بمواجهة عجمان، في ظل طموحات كبيرة تليق باسم ومكانة النصر الكبير مهد كرة القدم و«عميد» الأندية في دولتنا الحبيبة الذي ولِدَ كبيراً وسيبقى كبيراً».

ولفت رئيس شركة النصر إلى التحضيرات الجيدة لفريقه قبل انطلاقة الموسم، وأوضح «خلال الفترة الماضية خاض «العميد» معسكراً إعدادياً خارجياً، واعتمدنا على مبدأ الاستقرار في الجهاز الفني والإداري، وفي قائمة الأجانب، بناءً على ما قدمه الفريق في الموسم الماضي من نتائج طيبة لولا الظروف الخارجة عن إرادة الجميع».

وأعلن أبو الشوارب إغلاق باب الانتقالات في النصر، وقال «العميد» استعد للموسم الجديد، ونجح في تدعيم الفريق بالعناصر المميزة والجيدة من اللاعبين الذين يشكلون إضافة قوية لتشكيلة «العميد»، وتم إغلاق القائمة، ولا توجد أي رغبة في إبرام أي تعاقد أو الاستغناء عن أي لاعب في الفترة الحالية على الإطلاق».

وأضاف «آمالنا في نادي النصر كبيرة وفي جمهورنا الوفي أكبر، لأن عشاق «العميد» ومُحبيه في كل مكان جمهور يضرب بهم المثل في الإخلاص والعطاء بلا مقابل دون انتظار شيء من أحد إلا مؤازرة «العميد» ورفعة مكانته بين الأندية».

ووجه رئيس شركة النصر رسالة إلى أنصار «الأزرق»، قائلاً «رسالتي إلى جمهور «العميد» النصراوي أن يترفعوا عن متابعة الأخبار المغرضة، فكل ما يحدث هو محاولة للتشويش على الانطلاقة الجيدة للفريق في الموسم الجديد، وأن يتابعوا الأخبار من مصادرها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للنادي، وأن يتأكدوا تماماً أن في النصر رجال يعملون ليل نهار من أجل إسعادهم وتحقيق أمانيهم».